Kako izbrati pravo toplotno črpalko?

Toplotne črpalke so vedno bolj priljubljen sistem za ogrevanje. Njihovo delovanje je cenejše v primerjavi z drugimi ogrevalnimi sistemi. Kot energetsko učinkovita tehnologija za ogrevanje in hlajenje so primerne za novogradnje in prenove.

Pri nas se temperature čez leto močno spreminjajo, zato je zelo praktično, da lahko toplotna črpalka deluje tudi kot klimatska naprava. Čeprav vse toplotne črpalke ne omogočajo te funkcionalnosti, priporočamo, da izberete model, ki ponuja možnost avtomatskega preklapljanja med načinoma ogrevanja in hlajenja.

