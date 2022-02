Kako do kredita, če vam ga banka ne odobri? Tu je ena od možnosti, toda previdno!

Potrebujete kredit, pa vam ga banka ne odobri? Zanj lahko zaprosite tudi pri nebančnih kreditodajalcih, posojila ponujajo denimo različna podjetja in tudi fizične osebe. Vendar bodite pri zadolževanju zunaj bančnega sistema nadvse previdni, opozarjajo pri Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS).

Potrošniško kreditiranje v Sloveniji ureja Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK-2). Ta ponudnike, ne glede na to, ali gre za banke in hranilnice ali druge kreditodajalce, z vrsto pravil obvezuje k skrbnemu in odgovornemu ravnanju s kreditojemalci skozi celoten življenjski cikel posojila, vse dokler dolg ni v celoti poravnan. Vendar pa izkušnje kažejo, da so med kreditodajalci tudi takšni, ki posojajo denar brez upoštevanja pravil zakonodaje in z nepoštenimi posojilnimi pogoji izkoriščajo finančno stisko ljudi.

Na kaj je treba biti pozoren?

ZPS je zato pripravil nekaj napotkov, ki jih je bujno upoštevati, če se odločimo za nebančno posojilo. Prvo od teh je, da se mora kraditojemalec pozanimati, ali ima ponudnik ustrezno dovoljenje. Dokazati ga mora s posebno nalepko Ministrstva RS za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki mora biti na vidnem mestu v njegovih poslovnih prostorih.

Nadalje je treba skrbno preučiti predhodne informacije o posojilu, te morajo morajo vsebovati podatke o znesku in trajanju kredita, višino pogodbenih obresti, višino mesečne anuitete in še nekatere druge lastnosti posojila, ki jih kot obvezne dele obrazca določa poseben pravilnik, sprejet na podlagi Zakona o potrošniških kreditih.

Na ZPS tudi odsvetujejo najemanje posojil, pri katerih bo treba večino glavnice odplačati v enkratnem znesku ob izteku posojilne dobe (npr. prvih pet obrokov je nižjih, zadnji pa bistveno višji).

Pazljivo tudi z efektivno obrestno mero (EOM), ta namreč poleg obresti vključuje tudi stroške, ki jih bo treba plačati za posojilo. »Pri tem je koristno vedeti, da lahko efektivna obrestna mera, ki jo sme posojilodajalec zaračunati za posojilo, znaša največ 200 odstotkov zadnje povprečne efektivne obrestne mere bank in hranilnic (podatek objavlja Banka Slovenije),« so zapisali pri ZPS. Za vse ponudnike potrošniških kreditov velja tudi zakonski pogoj, da ne smejo ponujati kreditov po obrestni meri, ki bi za več kot 50 odstotkov presegala predpisano obrestno mero zamudnih obresti (ta je trenutno 8-odstotna).

Naj se vam ne mudi s podpisom

Treba je biti pozoren na pogodbene obveznosti, še posebej na določila o pogodbenih kaznih - ta morajo jasno določati višino zamudnih obresti in stroškov. Pred najemom kredita tudi dobro ocenite finančni položaj in se prepričajte, da se zadolžujete v okviru zmožnosti. V nasprotnem primeru lahko kredit hitro preraste vašo zmožnost odplačevanja posojilnih obveznosti.

Ne hitite s podpisom posojilne pogodbe, saj ta ni zgolj formalnost, temveč določa podrobnosti posojila in pogoje izposoje. Od pogodbe lahko tudi odstopite brez navedbe razloga, in sicer v 14 dneh od njenega podpisa. To velja tudi, če je bil kredit že črpan. Te pravice se mnogi potrošniki pogosto ne zavedajo, pride pa prav, če kmalu po podpisu pogodbe ugotovite, da ste sklenili neprimerno pogodbo.

Če menite, da obstaja sum goljufije, ga prijavite na Tržni inšpektorat RS, obvestite lahko tudi ZPS.