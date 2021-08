Kako bo potekal pouk jeseni, ne vedo

Predstavniki vzgoje in izobraževanja so na današnjem sestanku na ministrstvu za zdravje prejeli predvsem informacije o trenutnem epidemiološkem stanju v državi. Seznanili so jih tudi s PCT-pogoji, dobili so določene informacije glede testiranj, niso pa izvedeli, kako bo potekal pouk jeseni. Kaj pa testiranje? Po besedah Karmen Cunder iz Združenja ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva so jih na sestanku seznanili, da se bo tudi v prihajajočem šolskem letu izvajalo prostovoljno samotestiranje dijakov in osnovnošolcev zadnje triade na okužbo z novim koronavirusom. Potekalo bo podobno kot konec prejšnjega šolskega leta, le da je tokratni predlog, da bi teste za samotestiranje lahko prevzeli v lekarnah, je po sestanku za STA dejala Cundrova.



Govorili so tudi o testiranju tistih učiteljev in profesorjev, ki niso cepljeni proti covidu 19, pri čemer pa po njenih navedbah niso dobili podatka o tem, kdo bo izvajal testiranje, niti kdo bo teste plačal. Opozorila je, da šole in vrtci nimajo sredstev, da bi lahko krili stroške testiranj svojih zaposlenih, zlasti če je v kolektivu 30 ali 40 odstotkov necepljenih. Podatka, koliko zaposlenih v vzgoji in izobraževanju je cepljenih proti covidu 19, sicer nima.



So pa predstavnike ministrstva pozvali, naj v prihodnjem šolskem letu zagotovijo, da bodo navodila natančna in naj pridejo pravočasno, ne v petek ob 15. uri za ponedeljek ob 6. uri. Hkrati so jih pozvali, naj bodo ukrepi zakoniti in premišljeni. Starši namreč zaradi ukrepov potem pritiskajo na vodstva šol. Po besedah Cundrove pa niso dobili informacije, kako bo potekal pouk v prihodnjem šolskem letu in kaj se glede tega zahteva od šol. Tako pričakujejo, da bodo dobili jasne informacije, kako bo 1. septembra stekel pouk, ne pa modele A, B, C. Sestankov bo še več Predsednica Skupnosti vrtcev Slovenije Janja Bogataj pa je po sestanku pozdravila odločitev ministrstva za zdravje, da so jih povabili na sestanek in jih seznanili s trenutno epidemiološko situacijo, ki ni rožnata. »Gotovo bo do začetka šolskega leta še kar nekaj sestankov. V tem trenutku je najbolj pomembno to, da se vsi maksimalno pripravimo na začetek šolskega leta, da vsak pri sebi prevzame odgovornost za to, da zaščiti najprej sebe, pa tudi vse ostale,« je dejala in dodala, da verjame, da se je poleti precepljenost osebja v vrtcih povečala.



Na sestanek so bili vabljeni tudi predstavniki Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz), kjer pričakujejo od oblasti, da jih bo aktivno vključila v pogovore in dogovore o oblikovanju strategije za obvladovanje epidemije v vzgoji in izobraževanju.



»Sviz že več kot eno leto vztrajno ponavlja predloge za namestitev ustreznih prezračevalnih naprav in UV-čistilcev zraka v razredih, igralnicah, predavalnicah in drugih šolskih prostorih. Glede na oceno, da precepljenost splošne populacije do začetka šolskega leta ne bo zadostna, je namestitev ustreznih prezračevalnih naprav edini smiselni ukrep, ki bo omogočil, da bodo vzgojno-izobraževalni zavodi ostali odprti tudi ob morebitnem četrtem valu,« so pred sestankom sporočili iz sindikata. Ob tem pozivajo ministrstvo za izobraževanje, naj z okrožnico vzgojno-izobraževalnim zavodom čim prej odpravi dvome in pojasni, da bo strošek testiranja plačal delodajalec, saj sta zmeda in nezadovoljstvo med zaposlenimi glede tega velika. Sicer pa so v sindikatu prepričani, da je argumentirano spodbujanje ljudi, naj se testirajo, ker to koristi vsem, bolj učinkovito od prisile in kaznovanja.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: