Čakate na vlogo za zmanjšanje plačila vrtca? Potem morate prebrati tole

Na naše uredništvo se je obrnila bralka Majda glede vloge za zmanjšanje plačila vrtca. Avgusta je oddala vlogo, ki še ni rešena, in zdaj mora plačati polno ceno vrtca, otroških dodatkov pa ni dobila.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti smo prosili za komentar glede zaostankov pri odločbah CSD za vrtec in otroške dodatke. Kdaj lahko starši pričakujejo rešene vloge, zakaj je vsako leto ista zgodba s temi zamudami in kaj lahko storijo starši – plačajo polno ceno in potem dobijo nazaj denar oziroma obstaja kakšna drugačna rešitev?

»Število vlog v mesecih avgust, september in oktober je vsako leto večje kot v ostalih mesecih. V teh mesecih je namreč vložena večina vlog za pravico do državne štipendije, saj je začetek šolskega oziroma študijskega leta, poleg tega pa so v mesecu septembru prvi vpisi otrok v vrtec, zaradi česar se močno poveča število vloženih vlog za uveljavljanje pravice do znižanega plačila za programe vrtcev. V jesenskih oziroma zimskih mesecih je vedno povečanje števila izrednih denarnih socialnih pomoči zaradi ogrevanja,« so nam odgovorili na ministrstvu.

Sredstva bodo izplačana tudi za nazaj

»Prioritetno se na centrih za socialno delo rešujejo vloge za uveljavljanje denarne socialne pomoči, izredne denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka, ker so navedeni prejemki namenjeni zagotavljanju osnovnih sredstev za preživljanje. Prav tako na večje število vlog v teh mesecih vplivajo t. i. spremembe, ko upravičenci z že priznanimi pravicami sporočajo spremembe statusa, spremembe vzgojno-izobraževalnih zavodov ipd. oziroma centri za socialno delo ugotovijo spremembe po uradni dolžnosti in morajo ponovno odločati o pravicah ter izdati novo odločbo. Na trajanje postopkov vpliva tudi odzivnost strank. Vsem, ki čakajo, sporočamo, da bodo, če bo o pravici pozitivno odločeno, dobili sredstva izplačana tudi za nazaj,« dodajajo.

»V zvezi z znižanim plačilom vrtca velja, da v skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-F) vrtec staršem, ki v prvem mesecu vključitve otroka v vrtec še nimajo veljavne odločbe o znižanem plačilu vrtca ali jim je odločba potekla in niso pravočasno oddali nove vloge, naknadno po prejemu odločbe izstavi poračun mesečnega računa v višini znižanega plačila vrtca, ki izhaja iz odločbe, ki je staršem izdana v skladu z zakonom, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, če jim pravica v skladu z odločbo pripada najkasneje 60 dni po dnevu vključitve otroka v vrtec oziroma najkasneje 60 dni po izteku prejšnje odločbe,« so sporočili na ministrstvu.

Centri za socialno delo se trudijo

»Odgovor na vprašanje, kdaj se lahko pričakuje, da bodo vloge za otroški dodatek in znižano plačilo vrtca rešene, lahko poda samo posamezni CSD. Kdaj bodo vloge za otroški dodatek in znižano plačilo vrtca rešene, ne moremo točno napovedati, se pa centri za socialno delo trudijo, da bi bilo to čim prej.«

