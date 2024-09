Podražitev še v mariborskem vrtcu? Za toliko bi bile višje cene

Mariborski župan Saša Arsenovič predlaga novo spremembo cen javnih vrtcev. Na dnevnem redu četrtkove seje mestnega sveta je predlog za zvišanje cen za nekaj več kot pet odstotkov oz. dobra dva evra na mesec. Mestni svetniki se bodo seznanili tudi z izvrševanjem občinskega proračuna v prvi polovici leta in investicijo v vročevod v mestu.

Brigita Gajzer Pliberšek iz občinskega urada za vzgojo in izobraževanje je na današnji novinarski konferenci povedala, da so bile trenutno veljavne cene programov javnih vrtcev v Mariboru uveljavljene junija lani, nova sprememba pa je potrebna zaradi uskladitve z dejanskimi stroški izvajanja teh programov, ki se zvišujejo in tako občina vedno težje zagotavlja sredstva za investicijsko vzdrževanje vrtcev.

Če bodo mestni svetniki v četrtek podprli predlog, se bo plačilo staršev za otroka v prvem starostnem obdobju zvišalo za 5,2 odstotka ter v drugem starostnem obdobju za 5,8 odstotka.

»To predstavlja za starše v najnižjem dohodkovnem položaju spremembo v višini 2,35 oz. 2,03 evra na mesec,« je pojasnila Gajzer Pliberšek in poudarila, da vse oprostitve plačil posameznikov ostajajo v veljavi, prav tako ne bo sprememb pri občinskih subvencijah.

»Kljub predlagani spremembi tako ostajajo cene vrtcev v Mariboru med najnižjimi v Sloveniji, saj mestni proračun namenja izdatna sredstva za subvencije,« je zatrdila.

Cene vrtcev so letos poskušali spremeniti že dvakrat, a niso dobili soglasja mestnega sveta. Za razliko od prejšnjih predlogov tokrat ne poskušajo znižati občinskih subvencij.

V novo podražitev tudi na Ptuju

V ponedeljek so se ptujski mestni svetniki že drugič v poldrugem letu strinjali s podražitvijo cen vrtca, in sicer za dobrih osem odstotkov. Marca lani so se strinjali s podražitvijo, ki je znašala od 11 do 15 odstotkov.