Kaj se dogaja v Sloveniji? Hekerji napadli policijo in obrambno ministrstvo

Ministrstvo za obrambo in policija sta bila v četrtek zjutraj tarči hekerskega napada. To je danes najprej poročal portal 24ur.com, sklicujoč se na neuradne informacije, v policiji pa so napad za portal N1 pozneje uradno potrdili. Okuženih naj bi bilo le nekaj računalnikov. Na obrambnem ministrstvu naj bi medtem napad prestregli.

Tarča hekerskega napada je bil nedavno tudi informacijski sistem Uprave RS za zaščito in reševanje, zaradi napada pa se je zrušila spletna aplikacija Spin, ki je bila pozneje ponovno vzpostavljena. Zaradi napada so morali operaterji nekaj časa ročno vnašati prejete klice v sistem, v napadu pa je bil poškodovan tudi sistematizirani zvočni sistem, po katerem se vsako prvo soboto v mesecu testno oglasi sirena. Zaradi tega je ta signal danes na območju Ljubljane zamujal okoli 10 minut, saj ga je bilo treba sprožiti ročno, so po začudenju več občanov pojasnili na upravi.

Portal 24ur.com je po neuradnih informacijah poročal, da je preko elektronske pošte z domeno @policija.si okoli 90 uporabnikov odprlo okuženo priponko spletne pošte, hekerji pa so s trojanskim virusom tako vstopili v informacijski sistem policije.

Napad preko elektronske pošte

Na policiji so za N1 potrdili, da je večje število zaposlenih v policiji v elektronske poštne predale prejelo sporočila, ki so vsebovala priponko s škodljivo programsko kodo. »Slednje so naši varnostni sistemi zaznali in preprečili okužbe, z izjemo nekaj posameznih pisarniških računalnikov,« so zapisali.

S takojšnjim odzivom in ukrepi so tako uspeli kibernetski incident zamejiti, trenutno pa potekata nadzor in preiskava omenjenega incidenta. Pri tem ni bil prizadet noben od kritičnih sistemov, prav tako ni nastala škoda, vse storitve in delovni procesi pa v policiji potekajo normalno, so zagotovili.

Pojasnili so še, da imajo v okviru varnostno-operativnega centra poleg operativne ekipe vzpostavljeno večplastno varovanje, kar pomeni, da omrežja, ki so del kritične infrastrukture, ščitijo na tehnični ravni z ukrepi fizičnega varovanja, ukrepi logičnega varovanja ter rednim usposabljanjem zaposlenih v cilju varnega dela v informacijskem okolju.

Ministrstvo za obrambo je medtem napad pravočasno in uspešno prestreglo, zato do vdora v njihov sistem ni prišlo.