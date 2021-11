Tako bo potekalo samotestiranje otrok v šolah: To je edini način, da izobraževanje ...

Vlada je na današnji seji sprejela spremembe odloka, ki določa pogoje vstopa v državo. Starost otroka, ki lahko vstopi v Slovenijo brez pogoja PCT v spremstvu ožjega družinskega člana, je s 15 let znižala na 12 let. V odlok bodo tudi izrecno zapisali, da hitri test za samotestiranje na novi koronavirus ne veljajo kot dokazilo za vstop v Slovenijo.

Kot je povedala Maja Bratuša, ki je vodila današnjo vladno novinarsko konferenco, bodo spremembe v veljavo stopile v ponedeljek, 15. novembra.

Izobraževanje na daljavo?

Državni sekretar na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Damir Orehovec je na novinarski konferenci po seji vlade dejal, da se bodo učenci in dijaki, ki ne bodo upoštevali ukrepov samotestiranja v šolah in uporabe ustreznih mask, izobraževali na daljavo. Učenci in dijaki s posebnimi potrebami pa se bodo lahko samotestirali tudi doma.

Samotestiranje bo od ponedeljka obvezno za vse učence in dijake, in sicer trikrat tedensko. Izvajalo se bo v šoli, pod nadzorom strokovnih delavcev. Vsi, ki ukrepov samotestiranja in uporabe mask ne bodo upoštevali, naj ostanejo doma. Šole bodo zanje morale zagotoviti možnost izobraževanja na daljavo, in sicer glede na organizacijske in tehnične zmožnosti posamezne šole, je poudaril Orehovec, ki si vendarle želi, da bi čim več učencev in dijakov prišlo k pouku v šoli.

Orehovec je dejal, da je to "edini način, da izobraževanje ohranimo v šolah, hkrati pa vsi skupaj prispevamo k zamejevanju širjenja novega koronavirusa". Povedal je, da ministrstvo za izobraževanje po posvetu in na predlog ravnateljev osnovnih šol predlagalo izjeme pri najmlajših, in sicer tako, da bi se samotestiranje učencev od 1. do 5. razreda izvajalo doma, vendar je vlada glede na izjemno zahtevno epidemiološko situacijo sklenila, da se bo samotestiranje izvajalo obvezno za vse učence v prostorih šol, pod nadzorom strokovnih delavcev.

Vlada pa je sledila predlogu ministrstva, da bodo lahko otroci s posebnimi potrebami samotestiranje izvajali v domačem okolju, če samotestiranje v šoli iz objektivnih razlogov ni mogoče.

Logarjeva: Zmanjšan pritisk na bolnišnice pričakujemo šele teden dni po umirjanju epidemiološke situacije

Infektologinja Mateja Logar je opozorila, da je stanje v bolnišnicah zaradi slabe epidemiološke slike v populaciji izjemno resno. Zmanjšan pritisk na bolnišnice pričakujejo sedem dni po umirjanju epidemije, na intenzivnih oddelkih pa šele 10 dni kasneje. O učinkih zadnjih ukrepov še ne moremo govoriti, saj so v veljavi premalo časa, je še povedala.

»Število bolniških postelj je na kritičnih mejah in z vsakodnevnimi napori skušamo zagotoviti bolniške postelje za vse bolnike,« je na današnji vladni novinarski konferenci povedala vodja strokovne svetovalne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravje Logarjeva. Dodala je, da so postelje v intenzivnih enotah omejene, povečujejo jih lahko le do določenega števila, ob tem pa se že sedaj zatika pri kadru.

Zdravstveni sistem bo po besedah Logarjeve kmalu na kritični točki, in če se breme bolezni ne bo kmalu zmanjšalo, se lahko zgodi tudi katastrofa v zdravstvu. Po njenih besedah smo se v skoraj dveh letih epidemije covida-19 naučili, da novi koronavirus ne izbira in da bo izkoristil vsako možnost, da se bo širil. Poudarila je, da je trenutno res pomembno, da vsak izmed nas razume, zakaj so ukrepi, ki niso usmerjeni proti ljudem, ampak proti virusu.

Opozorila je, da so osebe najbolj kužne en dan pred pojavom simptomov, zato je preventivno testiranje na okužbo z novim koronavirusom tako pomembno. Pojasnila je tudi, da imajo cepljeni z rizičnim stikom v družini oz. domačem okolju, še vedno veliko tveganje, da zbolijo. Po njenih besedah je epidemiološka stroka priporočila, da se v takem primeru cepljeni brez simptomov testirajo s hitrim antigenskim testom takoj, ko izvejo, da je nekdo v družini okužen, ob prvem pojavu najmanjših simptomov pa se morajo samoizolirati in naročiti na PCR-testiranje.

Za samotestiranje šolarjev v šolskem okolju so se odločili tudi na podlagi izkušnje iz Avstrije, kjer so po njenih besedah ugotovili, da je testiranje doma precej neučinkovito.