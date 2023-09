Kadrovske spremembe na RTV Slovenija: to je doletelo Luko Svetino

»Potrjujem, da me je v.d. odgovorna urednica umaknila z vodenja Odmevov s takojšnjim učinkom. Na urniku za vodenje sem bil sicer v ponedeljek, torek, sredo, pa tudi še cel oktober in november.« Tako je naše informacije, da naj bi ga razrešili vodenja Odmevov, odgovoril Luka Svetina.

Odmeve bodo po novem vodili trije že znani dozdajšnji voditelji, to so Igor E. Bergant, Rosvita Pesek in Tanja Starič.

Pričakoval je, da se bo to zgodilo

Svetina je odločitev o tem – glede na trenutno dogajanje v hiši na Kolodvorski – pričakoval. Zaupal nam je še, da ostaja del informativnega programa.

Za Slovenskenovice.si je še povedal, da ne obžaluje, da je sprejel ta izziv, ki mu je omogočal tako karierno kot osebnostno rast. Na poti mu je bila v pomoč kolegica Rosvita Pesek – bila njegova mentorica.

Luka ni edini, to so še druge spremembe na Kolodvorski

V četrtek so z mesta voditeljice Dnevnika odslovili Valentino Plaskan, vse spremembe pa se dogajajo po prevzemu funkcije nove vršilke dolžnosti urednice informativnega 1. programa TV Slovenija Polone Fijavž.

Poslavlja se tudi oddaja Arena, z voditeljema Igorje Prikovičem in Vido Petrovčič.

