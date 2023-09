Novinar Nejc Krevs: Že Sašo Hribar me je učil, da v tej hiši ni prijateljstva

Pisali smo že, da so se čez noč oziroma kmalu po nepreklicni odstopni izjavi urednice informativnega programa 1. programa Televizije Slovenija Jadranke Rebernik na nacionalki začele kadrovske spremembe. V javnost je že prišlo, da sta brez voditeljskega mesta ostala Valentina Plaskan in Igor Pirkovič. Je na seznamu za spremembo delovnega mesta tudi novinar Nejc Krevs?

»Zaenkrat nimam nobenih informacij o tem, da ne bom več voditelj na Televiziji Slovenija,« nam je povedal.

Krevs mesto televizijskega voditelja zaseda od leta 2016. V tem času je vodil Infodrom, jutranja poročila, Prvi dnevnik, popoldanska poročila, osrednji dnevnik in Slovensko kroniko. »Sem otrok te institucije, že kot najstnik sem prvič prestopil njena vrata. RTV Slovenija me je govorno in fonetično izobrazila za nastop pred radijskim mikrofonom in televizijsko kamero,« pravi.

Kritičen do popolne menjave ekipe: Urednik ni minister

Kljub temu da je menjave oblasti »vajen«, pa takšnih nenadnih potez, ki se te dni dogajajo na RTVS, ni pričakoval. »Se pa zavedam, da so spremembe edina stalnica v javnem zavodu RTV Slovenija,« dodaja.

Kot pravi, je zavezan svojemu profesionalnemu delu in se mu po eni strani zdi »logično, da si vsak urednik postavlja svojo ekipo", a po drugi strani meni, da se mora urednik tudi zavedati, da ne gre za politično funkcijo. »Urednik ni minister, ki bi v svojem resorju lahko zamenjal vse, in pripeljal svojo ekipo,« je kritičen.

O tem, kakšno je vzdušje na RTVS po menjavah, Krevs ne more govoriti. »Sašo Hribar me je naučil, da v tej hiši ni prijateljstva. Jaz imam s sodelavci dobre odnose. Vedno sem gojil veliko spoštovanje do starejših kolegov, mlajšim pa želim pomagati.«