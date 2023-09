Valentino Plaskan čez noč odrezali: Danes še urednikujem, potem pa ...

Na RTV Slovenija se po imenovanju nove vršilke dolžnosti urednice informativnega 1. programa TV Slovenija Polone Fijavž vrstijo spremembe. Poročali smo že, da je vodstvo ukinilo tedensko oddajo Arena, ki sta jo vodila Igor Pirkovič in Vida Petrovčič, spremembe pa so tudi na TV Dnevniku. Od voditeljskega in uredniškega stolčka se mora posloviti tudi Valentina Plaskan, ki so jo na RTVS nedavno zaposlili za nedoločen čas, ekipi pa se je pridružila v času Janševe vlade, ko se je v javni televizijski hiši na veliko kadrovalo.

Plaskanovo smo zjutraj ujeli, ko je hitela na službeni sestanek. »Danes še urednikujem, jutri ne več,« je v naglici povedala. Na razporedu za urednikovanje in vodenje TV Dnevnika je bila zavedena še za prihodnje tedne, a se je vodstvo odločilo drugače.

Kaj bo počela v prihodnje na RTVS, nam zaradi hitenja na sestanek ni utegnila povedati, a nas še danes pokliče nazaj.

Novi (stari) voditeljici Dnevnika

Plaskanova je na RTV Slovenija prestopila s Planet TV lani, pred tem pa je bila že dlje sodelavka na Radiu 1 v oddaji Radio Ga Ga.

Po poročanju Dela se bodo namesto nje k vodenju vrnili Manica Janežič Ambrožič in Elen Batista Štader, ki so jo brez pogovora v času prejšnjega vodstva premestili v koprsko uredništvo.

Skoraj sočasno je na RTV Slovenija lani med drugim prestopil še Luka Svetina, ki vodi Odmeve. Vprašali smo ga, kakšna prihodnost ga čaka na televiziji in ali bo še naprej vodil Odmeve, a na odgovor še čakamo. Prav tako pričakujemo še pojasnila RTV Slovenija o kadrovskih spremembah.