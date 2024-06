Kadrovska rošada na nacionalki: Martić razrešen, v. d. predsednice uprave nekdanja direktorica Televizije Slovenija

Svet Radiotelevizije Slovenija (RTVS) je danes z mesta predsednika uprave RTVS razrešil Zvezdana Martića. Za v. d. predsednice uprave je do imenovanja predsednice ali predsednika uprave s polnim mandatom brez glasu proti imenoval nekdanjo direktorico Televizije Slovenija Natalijo Gorščak, vendar največ za šest mesecev.

»Ni črnih seznamov ukinjanja oddaj«

Martić se je pred sprejetjem sklepa o njegovi razrešitvi zahvalil vsem, ki so pripomogli h koncu uničevanja javne RTVS, da je zavod lahko znova začel delati brez pritiskov oblasti in oblikovati kakovosten program. Stanje zavoda je danes po njegovih besedah boljše kot v času prejšnjega vodstva, posluje likvidno in »ni črnih seznamov ukinjanja oddaj«, je poudaril.

Odstopno izjavo je podal v torek, za ta korak pa se je odločil zaradi izgube zaupanja pri večini svetnikov. Na izredni seji sveta RTVS tega dne so člani sveta namreč izrekli številne kritike na njegov račun. Martić pa je v odstopni izjavi zapisal, da že dlje ugotavlja, da obstajajo razhajanja med upravo in nekaterimi člani sveta RTVS.

Gorščakova je na današnji izredni seji sveta RTVS povedala, da se bo kot v. d. predsednice uprave osredotočila na tekoče posle, analizo finančnega stanja in pripravo izhodišč za programsko-produkcijski načrt zavoda za leto 2025. Prizadevala si bo, da bo delala povezovalno in vključevalno, je obljubila.