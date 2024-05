Neuradno: ona naj bi po odstopu Martiča bila imenovana za v.d. predsednika uprave RTV Slovenije

Svet RTV Slovenija bo o razrešitvi predsednika uprave Zvezdana Martiča odločal na ponedeljkovi izredni seji. Odločal bo tudi o začasnem vodstvu, in kot je poročal nacionalni radio, naj bi za vršilko dolžnosti predsednika uprave imenovali Natalijo Gorščak, ki je nekoč že bila direktorica TV Slovenija. Predsednik sveta zavoda Goran Forbici sicer meni, da z imenovanjem predsednika uprave oz. vršilca dolžnosti ni smiselno hiteti.

Predlagal bo, da komisija za pravne in kadrovske zadeve pripravi razpis, kako hitro bo to storila, pa težko napove. Za pripravo zadnjega razpisa, na katerega se je prijavil Martić, so potrebovali približno teden dni. Rok za prijavo na razpis pa bo določil svet, je pojasnil.

Osebno meni, da niti z imenovanjem predsednika uprave niti z imenovanjem v. d. predsednika uprave ni smiselno preveč hiteti in podleči paniki. Dokler Martić ni razrešen, ima namreč polna pooblastila.