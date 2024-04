Dončićeva mama takole pozirala, sledilci nad fotografijo navdušeni (FOTO)

Mirjam Poterbin, mama našega košarkarja Luke Dončića, je na družbenih omrežjih že večkrat ponosno pokazala, kdo je njen sin. To je storila tudi tokrat. Na svojem instagram profilu je objavila novo fotografijo, na kateri stoji pred plakatom, na katerem je njen sin.

Sodeč po ključnikih, ki jih je zapisala k objavi, je fotografija nastala v Dallasu, kjer navijači njenega sina obožujejo. Številni njeni sledilci so navdušeni.

Mirjam je že v začetku tega meseca objavila fotografijo iz Dallasa, saj si je ogledala tekmo med ekipama Dallas Mavericks in Houston Rockets. Obisk si bo verjetno zelo dobro zapomnila, saj je v tistem času praznovala abrahama.

Pred časom se je omenjalo, da je med njo in sinom prišlo do spora, a ti dve njeni objavi kažeta, da je bojna sekira med njima zakopana in Mirjam ponovno uživa na njegovih tekmah.

Velikokrat na tribuni

V preteklosti smo lahko ponosno mamo že velikokrat videli na tekmah, na katerih je igral slovenski superzvezdnik. Med drugim tudi na reprezentančnih. Videli smo jo lahko na zlatem evropskem prvenstvu leta 2017 kot tudi v Kaunasu leta 2021, kjer so potekale kvalifikacije za olimpijske igre, ki so bile za naše fante več kot uspešne, saj so se uvrstili na to veliko tekmovanje.

Pred Mirjam so košarkarsko razburljivi dnevi. Luka namreč s svojo ekipo v teh dneh igra v končnici lige NBA proti neugodni ekipi Los Angeles Clippers, nato pa bi ga lahko videli tudi v novih kvalifikacijah za olimpijske igre, ki se bodo začele 2. julija s tekmo proti Hrvaški. Če bo naši reprezentanci uspel nov veliki uspeh, bo lahko za Luko navijala še na olimpijskih igrah v Franciji, ki se začnejo 26. julija.

Preberite še: