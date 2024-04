Zapomnite si te tri srečne datume v maju

Poskusite se znebiti negativnosti v maju, ker bo ta mesec napolnjen z močno energijo, čeprav bodo le trije dnevi prav posebni. Zato astrologi pravijo, da si te datume v maju označimo v koledarju, ker nam bodo še posebej naklonjeni.

»Dnevi moči« so najugodnejši dnevi v mesecu, ko se zgodi kak dober astrološki dogodek. Poleg tega lahko ti dnevi prinesejo druge pomembne dogodke, ki bodo ugodno vplivali na našo srečo in razpoloženje.

V teh dneh je pomembno ostati zvest samemu sebi in se spomniti svojih glavnih življenjskih ciljev ter svojo energijo usmeriti v pravo smer.

1. maj – Venera v kvadratu s Plutonom

Venera in Pluton v kvadratu tvorita zelo močno zvezo, ki bo preoblikovala prvi majski dan in ga naredila bolj prijetnega in produktivnega.

Prosimo za odpuščanje tiste, ki smo jih v preteklosti prizadeli. FOTO: Allexxandar Getty Images/istockphoto

Na ta dan se lahko začnemo znebivati slabih navad in prosimo za odpuščanje tiste, ki smo jih v preteklosti prizadeli. V takšnih obdobjih se večina konfliktov razreši, zato naj nas ne bo strah pobotati se z bližnjimi, prijatelji in sodelavci.

Veliko bo moči za komunikacijo in tisti, ki ne bodo le navidezno delali na sebi, ampak se bodo resnično trudili premagati svojo naravo, bodo deležni uspeha, sreče in moči.

5. maj – »zrcalni« datum

Strokovnjaki priporočajo, da ta dan pogosteje poslušate svoj notranji glas, saj bo postal naš vodnik v svet uspeha, sreče in stabilnosti. Število pet bo izostrilo vaš šesti čut in vam pomagalo razumeti, kaj je za vas pomembno in kaj lažno in drugotnega pomena.

To bo dan globoke introspekcije in novih priložnosti. FOTO: Amgun Getty Images

To bo dan globoke introspekcije in novih priložnosti. Na tak dan ni naključnih misli, tako kot ne more biti naključnih dogodkov. Vse bo točno tako, kot mora biti po načrtih vesolja.

17. maj – kvadrat Merkurja in Plutona

Ta vidik je izjemno pozitiven za ustvarjalno komponento vsakega od nas. Pod takim vplivom postane lažje sprejemati izjemne odločitve. To bo dan, ko bodo predstavniki kreativnih poklicev imeli več sreče kot kdorkoli drug. To bo tudi dan komunikacije, novih poznanstev in spogledovanja.

Ti dve nebesni telesi se v tem smislu zelo dobro združujeta. To je čas za krepitev socialnih vezi na vseh ravneh, družinski, službeni in duhovni.

Naj bo mesec maj čas za reševanje vseh vaših težav in vir navdiha. Varčujte z energijo in bodite izjemno pozorni na svoje duševno in fizično zdravje, poroča informer.rs.