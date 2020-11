Znane neuradne številke, odstotek višji kot v soboto

V Celju zasedene vse postelje

V celjski bolnišnici so skoraj vse covidne bolnišnične postelje v celoti zasedene. Zjutraj je bilo na 122 navadnih covidnih posteljah hospitaliziranih 122 bolnikov s covidom-19, na 20 intenzivnih posteljah pa je še 19 covidnih bolnikov. Od 1. oktobra pa do nedelje je umrlo 86 covidnih bolnikov, so za STA danes povedali v celjski bolnišnici.



V nedeljo je bilo z novim koronavirusom okuženih 177 zdravstvenih delavcev celjske bolnišnice, in sicer 34 zdravnikov, 73 diplomiranih medicinskih sester in 70 srednjih medicinskih sester. Še dodatnih 55 zdravstvenih delavcev pa je v karanteni.



V celjski bolnišnici prejšnji teden niso odpirali novih covidnih oddelkov, kar pomeni, da imajo za covidne bolnike za zdaj odprte štiri oddelke.



Dodali so še, da primanjkljaj zdravstvenega kadra rešujejo s prerazporejanjem zaposlenih z drugih bolnišničnih oddelkov, ki imajo v tem času zmanjšan obseg dela.



STA

V nedeljo je bilo po neuradnih podatkih v 1782 testih potrjeno 501 okužb z novim koronavirusom. Čeprav je številka nizka, pa vseeno vzbuja skrb, saj je delež pozitivnih testov kar 27,96-odstoten, kar je več kot v soboto. V soboto so v Sloveniji na novi koronavirus testirali 3563 oseb, pri 920 vzorcih pa so ugotovili, da so pozitivni. Število umrlih, ki so bili okuženi tudi z novim koronavirusom, se je povečalo za 32. Dan prej jih je bilo 41, na isti dan prejšnjega tedna pa 23.