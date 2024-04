Vas zanima, zakaj je osvetljeno vaše mesto? Imamo odgovor

Ob 20. obletnici vstopa Slovenije v Evropsko unijo bodo drevi v barvah evropske zastave zažarele prepoznavne stavbe in javni prostori po vsej Sloveniji. Osrednja državna proslava ob obletnici vstopa pa bo sledila 9. maja v Novi Gorici.

Slovenska mesta se bodo na pobudo Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji na današnji predvečer širitve EU leta 2004 simbolno pridružila praznovanjem po vsej Evropi, še posebej v desetih državah, ki so 1. maja 2004 vstopile v Evropsko unijo.

Osvetljeni bodo ljubljansko Tromostovje, fontana in kužno znamenje na Glavnem trgu v Mariboru ter Grad Maribor, Celjski grad, Gimnazija Kranj, Rotovž v Novem mestu, dvorec Rotenturn v Slovenj Gradcu, Hočevarjev mavzolej v Krškem, prireditveni prostor Park Vista ob Velenjskem jezeru ter občinska palača na Tartinijevem trgu v Piranu.

1. maja 2004

Slovenija je 1. maja 2004 vstopila v EU še skupaj s Češko, Slovaško, Madžarsko, Poljsko, Litvo, Latvijo, Estonijo, Ciprom in Malto. To je bila največja širitev v zgodovini unije. Leta 2007 sta v EU vstopili še Romunija in Bolgarija, leta 2013 pa Hrvaška in to je bila tudi zadnja širitev unije.

Slovenija je z vstopom v unijo in zvezo Nato - vanjo je vstopila dober mesec prej - izpolnila strateška zunanjepolitična cilja, ki si ju je zadala po osamosvojitvi.

Osrednja slovenska slovesnost ob obletnici bo 9. maja, na dan Evrope, na Trgu Evrope v Novi Gorici. Tam je bilo slovesno že pred 20 leti ob vstopu Slovenije v EU, ko sta se srečala tedanji premier Rop in tedanji predsednik Evropske komisije, sicer Italijan Romano Prodi. Letos bosta slavnostna govornika premier Robert Golob in evropski komisar Janez Lenarčič.