Hrvat se je z lepimi besedami spomnil na Slovenca, ki ga je zasul plaz

Nekdanji hrvaški smučar Ivica Kostelič se je na družbenih omrežjih spomnil na tragično preminulega prijatelja Luko Vidica, ki je svoje življenje izgubil zaradi plazu. Po poročanju portala 24ur.com je Luka umrl ta ponedeljek.

O tej tragični nesreči smo sicer že poročali.

»Ta spomin je namenjen Luki Vidicu, prijatelju, ki je tragično izgubil življenje v plazu med smučanjem v gorah rodne Kranjske Gore,« je svoj zapis začel Kostelić in nadaljeval: »Ko sem smučal z Luko, je bilo to veselje. Dovolj bi bilo, da se samo pogledava in čutiva enako navdušenje nad istimi stvarmi. Deliti srečo. To sem čutil pri mnogih mojih prijateljih v gorah.«

»Strast je tista, ki povezuje vse nas, ki imamo radi gore, povzdigne nas do občutkov, ki presegajo človeško razumevanje, nas poveže na raven onkraj življenja. Luka bo za vedno eden izmed nas, saj gre za duha, ki ga nosimo v sebi. Tega duha bomo nosili še naprej, kot so ga nosili tisti pred nami in ga bodo tisti, ki prihajajo za nami. Svoje molitve in sožalje pošiljam njegovi družini,« je zapisal Kostelić.

Plaz je vzel še eno življenje FOTO: PU Kranj

Obstal zakopan pod snegom

Regijski center za obveščanje Kranj in gorenjski policisti so bili o tragični nesreči, v kateri je Luka izgubil življenje, obveščeni včeraj nekaj čez 11. uro. Ko se je nesreča zgodila, 30-letni Luka ni bil sam, ampak je bil z njim tudi 44-letni gornik.

Luko je snežni plaz odnesel čez skalni skok skupaj s sidriščem. Po padcu je obstal zakopan pod snegom in zaradi hudih telesnih poškodb umrl. 44-letnik ni bil telesno poškodovan.