Kacin: Do konca tedna potrebujemo karantenski objekt

Vlada bo na današnji seji predvidoma sprejela nekatere ukrepe za zamejitev ponovnega širjenja novega koronavirusa v državi. Že v torek je Jelko Kacin omenil vzpostavitev centrov za karanteno in možnost ponovne obveze nošenja zaščitnih mask v zaprtih javnih prostorih.



Na torkovi novinarski konferenci, namenjeni predvsem naraščajoči zaskrbljenosti med prebivalstvom nad stanjem okužb v Hrvaški, je Kacin poudaril, da danes ne pričakuje drastičnih ukrepov, ampak predvsem poenotenje o prihodnjih ukrepih. Že v torek popoldne se je sestala vladna posvetovalna strokovna skupina za covid 19, vlada pa bi danes lahko odločala o morebitnih predlogih, ki bi jih pripravila strokovna skupina.



Med ukrepi, ki jih je Kacin omenil kot nujne, bi lahko bila vzpostavitev centrov za karanteno oseb, ki se vračajo v Slovenijo iz držav z velikim številom novih okužb z novim koronavirusom, zaradi česar jih je naša država že uvrstila na t.i. rdeči seznam. »Do konca tega tedna potrebujemo karantenski objekt. Enega v vzhodnem delu države, enega pa na zahodnem, v katera bomo sproti nameščali ljudi, jih izolirali in omogočili, da zamejimo širjenje okužbe.«

Kaj čaka tiste, ki se vrnejo iz Hrvaške?

Na rdeči seznam bo vlada tako danes na pobudo notranjega ministra Aleša Hojsa predvidoma uvrstila Albanijo in Portugalsko. Kot je Kacin dejal v oddaji 24ur zvečer na Pop TV, je Hrvaška za zdaj zagotovo varna država, bodo pa tudi v prihodnje vztrajali pri visokih varnostnih standardih.



Tudi predstojnik centra za nalezljive bolezni pri NIJZ Mario Fafangel je v torek pojasnil, da je epidemiološka slika na Hrvaškem kljub zadnjim povečanjem števila okužb z novim koronavirusom podobna stanju v Sloveniji.



Kacin in Fafangel sta tudi znova izpostavila potrebo po vzpostavitvi mobilne aplikacije, ki bi opozarjala ljudi, če so prišli v stik z okuženimi. »Osebno kot turist z zahoda ne bi šel na dopust v državo, ki take aplikacije nima, kajti potem taka aplikacija ne koristi. Če želimo pomagati našemu turizmu, moramo imeti tudi aplikacijo,« meni Kacin.