Jutri bo pobelilo tudi nižine: pripravite lopate, preverite opremo

Danes bo oblačno, v zahodnih krajih bo popoldne deževalo. Napoved za prihodnje dni se še nekoliko spreminja. Danes bo še deževalo, jutri zjutraj pa snežilo. Najprej bodo snežne padavine zajele Zgornjesavsko dolino, potem pa še severno Slovenijo – predvsem Koroško in Štajersko, zatem pa še Pomurje, je za Slovenskenovice.si povedal dežurni vremenski prognostik pri Agenciji RS za okolje Blaž Šter.

Ob močnejših padavinah bo jutri pobelilo tudi nižine, vendar višje snežne odeje ne smemo pričakovati. V krajih z višjo nadmorsko višino bo zapadlo okoli 5–10 cm snega. Več ga bo nad 1500 metri, tudi do pol metra. Snežno pošiljko lahko pričakujejo slovenska smučišča, med njimi tudi Kranjska Gora. Pod 1000 metri bo snega manj, njegova struktura pa južna. Tudi v soboto vremenoslovci še pričakujejo sneg, tudi v osrednji Sloveniji in na Notranjskem. Padavine bodo sicer v obliki ploh, zato se lahko napoved še spremeni.

So zimske službe pripravljene, da jih sneg spet ne preseneti?

Poklicali smo v Kranjsko Goro, kjer si obetajo nekoliko višjo snežno odejo. Direktor Komunale Kranjska Gora Blaž Knific pravi, da so že v pričakovanju zimskih razmer. V tej sezoni 2021/22 stroji še niso brneli, a so pripravljeni, da se zapeljejo po zasneženih cestah. »Lani smo imeli hudo zimo in 2,5 metra snega, tako da smo pripravljeni na vse. Silos je poln, stroji pripravljeni, tako da kar koli bo, bomo šli ven na preventivni posip,« je dejal. Silose napolnijo 1. novembra.

Da so bile ulice in ceste lani kljub kopici snega lepo očiščene, govori tudi podatek, da zimska služba Komunale ni imela nobene tožbe ne škodnega primera, čeprav sta bili dve hudi poledici in kup snega.