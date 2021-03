Juš našel pištolo med odpadki, lahko bi bila od roparaja

Podobno kot marsikje po državi, je ob letošnjem cvetnem vikendu tudi v veržejski občini potekala tradicionalna očiščevalna akcija. Številni udeleženci akcije so pobrali kar nekaj ton odpadkov, ki so kazile okolje in naravo, sedaj pa bodo končali na ustreznem odlagališču. In enako kot na vsaki izmed akcij so udeleženci pobrali največ plastičnih odpadkov, a tudi kovin in celo gradbenega materiala.Prav poseben odpadek pa je odkril upokojeni veržejski policisti,, ki ga večinoma poznajo kot Juš. Med pobiranjem odpadkov, neposredno ob reki Muri, je namreč naletel na pravo pištolo, ki se je nahajala v vrečki. Ko je ugotovil za kakšen predmet gre, izkušeni policist je nemudoma poklical svoje bivše sodelavce. Pištolo je zavaroval do prihoda ljutomerskih policistov, ki so orožje prevzeli in bodo sedaj skušali odkriti njegov izvir.Po nekaterih podatkih naj bi pištolo odvrgel ropar veržejske pošte, ki se je zgodil 19. novembra 2019, ko je neznanec oborožen stopil v prostore pošte ter zahteval denar. Odnesel je 6800 evrov gotovine, ob tem mu je uspelo izmakniti številnim policijskim blokadam, a se je med begom sprožil varnostni mehanizem, ki je obarval in uničil njegov plen. Denar je zato odvrgel na bližnjem pokopališču in je ostal brez vsega. Policisti so domnevnega osumljenca sicer odkrili, ni pa znano, ali so odkrili orožje, ki ga je uporabljal med ropom. Omeniti sicer kaže, da se je že začelo sojenje domnevnemu roparju, 34-letnemuiz Ižakovcev, ki je na predobravnalnem naroku, kamor so ga pripeljali iz pripora, kjer čaka na pravnomočnost ene drug sodbe, ki se prav tako nanaša na rop.