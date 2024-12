Jožetu odpeljali prašiče: »Ne vem, kako bom zdaj brez živali« (FOTO)

Pred šestimi leti je Jožetu Grivcu s Poljan pri Mirni Peči pogorela domačija, živali so se razkropile, svojo pot so šli tudi vietnamski prašiči. Le ti so se v teh letih sparili z divjimi svinjami, nove čreda prašičev pa je v preteklosti delala škodo po okoliških vinogradih in vrtovih.

Grivec, danes ima 80 let, je ohranil kmetijo. Pred mesecem dni so mu odpeljali kravo in bika, danes pa je Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin odpeljala še prašiče. Kar 50 jih je bilo v hlevu, vsaj 30 na dvorišču. »Vem, da sem dobil kazen. Ne vem, pa kakšno. Ne vem niti to, kako bom zdaj brez živali,« je za Slovenske novice povedal Jože Grivec.

FOTO: Drago Perko

FOTO: Drago Perko

