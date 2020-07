Jože (57) obupan išče službo, kdo mu lahko pomaga?

Jože išče službo. FOTO: O. B.

Ptuj. FOTO: O. B.

V Sloveniji sicer ni veliko brezdomcev, je pa več od teh ljudi, ki se po lastni ali tuji krivdi komajda preživljajo. Res je tudi, da so mnogi upravičeno razočarani nad državo, ki nekaterim državljanom, ki nikoli niso ničesar delali in nimajo niti enega dneva delovne dobe, daje večjo socialno podporo, kot so minimalne plače tisočev zaposlenih in pokojnine tistih, ki so delali 40 in več let.Med delomrzneže gotovo ne sodi 57-letnis Ptuja, ki išče kakršno koli službo, saj očitno ne želi biti v breme drugim in tudi državi ne. Po spletnih omrežjih je te dni zakrožil njegov nekoliko nenavadni oglasJože je ostal brez varne strehe nad glavo, začasno pa živi v namestitveni enoti za brezdomce Kamra na Ptuju, za katero skrbi ptujsko društvo Ars Vitae.»Dober dan, sem Jože, star 57 let in to ni ženitna ponudba, ampak resna ponudba delodajalcem za pridnega sezonskega delavca. V Kamri sem poiskal pomoč, saj sem zaenkrat ostal brez varne strehe nad glavo..., a sem kljub temu v nizkem štartu, da jo ponovno najdem. Sem človek, ki se rad smeje in prisluhne šalam ter resno poprimem za delo. Skozi življenje sem rad opravljal vsa fizična dela, le pisarna mi ne leži. Ker sem sam želel podeliti svojo pripravljenost za delo z vami vas resnonaprošam, da me za delo na Ptuju ali v okolici pokličete direktno na moj osebni telefon: 064 223 696. Vesel bom vsakega dela in prosim, da podelite objavo naprej. Hvala!,« je zapisal Jože (nelektorirano).Delodajalci, če imate torej potrebo po pridnem delavcu, pokličite na omenjeno telefonsko številko.Še to: ptujsko društvo Ars Vitae so ustanovili leta 1998 kot odgovor na potrebe lokalnega prebivalstva. Redno izvajajo različne programe na področju socialnega varstva, med njimi je tudi Kamra – celovita podpora brezdomnim osebam.