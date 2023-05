Jih bodo zveri pregnale pred parlament? »Volk je vstopil v center vasi« (FOTO)

Da je okolica Blejskega jezera prostor, kjer lahko ob turistih z vsega sveta srečate tudi divjega volka, je do napada na čredo drobnice Petra Žemve vedel malokdo razen lokalnega življa, ki se v zadnjih časih sooča s pojavom nevarne zveri.

Blejskega župana Antona Mežana zanima, kako obveščati lokalno prebivalstvo in širšo javnost, ko se divje živali približajo bivališčem.

Blejski župan Anton Mežan je član koordinacije županov Zgornje Gorenjske, ki je na ministrstvo že naslovila vprašanje, kako obveščati lokalno prebivalstvo in širšo javnost ter kako ravnati v primerih, ko se divje živali približajo bivališčem. »Bled si nikakor ne želi, da bi se bodisi domačini bodisi turisti počutili ogrožene. Je pa dejstvo, da so vse občine v skupnosti Julijskih Alp na obrobju ali v samem Triglavskem narodnem parku, kjer za življenje in vedenje ljudi veljajo drugačna pravila kot za občine, ki niso del varovanega območja,« je poudaril Mežan. V Bledu sosednji občini Gorje – kjer se že mesece dolgo soočajo z volkovi v naseljih – so krajani včeraj pripravili protestni shod. »Volk je vstopil v center vasi, velik je strah vseh, ki živimo v tem kraju. Otroke se bojimo pustiti na domača igrišča, v šolo ne smejo več peš ali s kolesi. Ljudje si ne upajo več okoli hiš, ne da bi bili pozorni, iz katerega vogala bo pritekla kakšna zver. Tukaj je zadeva prerasla vse meje in mislim, da imamo tudi ljudje na podeželju ustavne pravice in da se nam ne bi bilo treba tako bati, kot se zdaj bojimo,« je razmere v kraju opisal tamkajšnji župan Peter Torkar.

Gorjanski župan Peter Torkar napoveduje protestni pohod v prestolnici. FOTO: Občina Gorje

Morali začeti ukrepati

Pravi, da se je v lokalno politiko podal leta 2002: »Takrat smo imeli velike težave s potepuškimi psi. Danes jih ni več, se pa namesto potepuških psov po naših vaseh potepajo volkovi. Bojimo se, ko se začnejo taki dogodki, kot je bil včerajšnji pokol v čredi na Figovčevi kmetiji.« Zato župan Gorij Torkar pričakuje ukrepanje države: »Pa ne da bodo zdaj eno strokovno komisijo ustanovili ali začeli brati pravilnike, nemudoma bodo morali začeti ukrepati. Ukrep pa je izvzem zveri iz naravnega okolja.«

A s pristojnega ministrstva za naravne vire in prostor (MNVP) opozarjajo, da je volk bolj zaščiten kot medved. »Volk je vrsta, ki živi v tropih in brani svoj teritorij, zato prenamnožitev, kot smo jo dokazali s strokovno ekspertizo pri rjavem medvedu, ni mogoča,« pojasnjujejo na MNVP. Ob tem pa je njihova strokovna služba za blejski pomor ovac ugotovila, da zaščitna ograja, znotraj katere so bili kadavri, ni poškodovana: »Predstavnik Zavoda za gozdove Slovenije je po terenskem ogledu pašnika in pokončanih ovc odredil gensko analizo, ki bo dodatno pokazala, zakaj je drobnica poginila, saj na zaščitni ograji ni bilo znakov vdora, med drobnico pa je bil pes.«

Človek lahko le nemočno opazuje pohod zveri. FOTO: Civilna Iniciativa 71

Direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Kranj Mitja Kadoič je naštel posledice napadov: »Kot vedno lahko ponovno poudarimo, da škode oziroma napadi že sedaj vplivajo na opuščanje paše, s tem pa so povezani zaraščanje površin, nižja kmetijska proizvodnja ter konec koncev nižja raven samooskrbe. Morda bo za nekatere naravovarstvenike nerazumljivo, toda posledici bosta tudi manjša biodiverziteta in spremenjena kulturna krajina.« Opozorila in pozive k uravnavanju populacije velikih zveri so tudi prek Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije naslovili na vse pristojne organe v državi že ničkolikokrat. »A so žal do danes ostala nerešena,« je dodal Kadoič. Kot so sporočili celo z ministrstva, je odstrel posamičnih volkov iz narave kljub strogi zaščiti možen, a šele po strogi presoji.

»Danes je udarilo pri nas, jutri bo udarilo v drugem kraju. To pa ni več hec in očitno je, da je pristojnim vse skupaj ušlo iz rok.« Včerajšnji protest pred svojo občino je označil kot opozorilni: »Treba se je vprašati, kako daleč moramo to tolerirati. Da bo prišlo do kakšne nesreče? Naslednja lokacija za protest bo verjetno pred parlamentom,« sklene gorjanski župan Torkar.