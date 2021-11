Vlada odloča. Nas bodo spet zaprli? (V ŽIVO)

V zadnjih dneh je veliko ugibanj, kako bo ukrepala vlada, da bi zajezila vrtoglavo visoke številke okužb s covid-19 pri nas. Vedno več je pozivov tudi s strani slovenskih bolnišnic, ki se sesedajo zaradi velikega števila bolnikov na intenzivnih oddelkih in tistih na navadnih oddelkih. Predvsem jih pesti pomanjkanje kadra. Kot smo poročali, so danes zvišali kapacitete v covidnih bolnišnicah. Več preberite v prispevku Povečali kapacitete: Poglejte, koliko postelj odslej na intenzivni.

Minister za zdravje Janez Poklukar je v četrtek zapisal, da je zdravstvo na robu zmogljivosti ter da brez odpovedovanja in zamejevanja družbenega življenja v naslednjih dneh ne bo šlo. Lockdownu nasprotujejo na ministrstvu za gospodarstvo, javno je proti temu nastopil tudi minister Matej Tonin.

Vedno več je govoric tudi o možnosti vnovične razglasitve epidemije. V primeru aktivacije državnega načrta se bo znova aktivirala tudi civilna zaščita, ki je po besedah poveljnika Srečka Šestana pripravljena.

Epidemija covida-19 je bila v Sloveniji prvič razglašena 12. marca 2020. Takrat je bilo v Sloveniji nekaj več kot sto potrjenih primerov okužbe, prvo smrtno žrtev pa smo zabeležili dva dni po razglasitvi epidemije. Vlada je epidemijo preklicala 31. maja lani in jo 19. oktobra istega leta ponovno razglasila, ko je bila pojavnost okužb 328 na 100.000 prebivalcev, v bolnišnicah se je zdravilo 265 oseb, intenzivno terapijo pa je potrebovalo 49 bolnikov. Drugič so epidemijo preklicali 15. junija letos.

Mnenja o tem, kaj točno bi morali storiti, so deljena. Vlada se je o tem odločala na današnji posebni seji. Tiskovno konferenco po seji bomo spremljali v živo.

Županom poziv k skupnemu ukrepanju za zamejitev koronavirusnih okužb po občinah

Minister za zdravje Janez Poklukar, direktor NIJZ Milan Krek, poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan in generalna sekretarka Rdečega križa Slovenije Cvetke Tomin so se danes s skupnim pozivom obrnili na župane in županje vseh slovenskih občin ter jih pozvali k skupnemu ukrepanju za zamejitev koronavirusnih okužb v njihovi občini.

Kot so omenjeni zapisali v pismu, v zadnjih tednih opažajo, da se epidemiološka situacija v Sloveniji zaradi velikega števila okužb z novim koronavirusom hitro poslabšuje.

»V naslednjih tednih lahko pričakujemo precejšnje število okuženih prebivalcev. Ugotavljamo, da je v zadnjih dneh izrazito poraslo število zbolelih za covidom-19 v večini slovenskih občin. Zato menimo, da moramo združiti moči in usmeriti skupne napore k omejitvi širjenja virusa v vašem okolju,« so zapisali.

Župane in županje so prosili, da se čim prej sestanejo, pregledajo situacijo v občinah in dogovorijo skupne aktivnosti, s katerimi bi v naslednjih dneh in tednih pripomogli k zmanjšanju širjenja virusa v vaši občini.

Prepričani so, da bodo lahko skupaj izboljšali epidemiološko sliko v vašem okolju in tudi širše v državi.

Pismo so priložili tudi nabor ukrepov, ki jih lokalna skupnost lahko uporabi v primeru večje ogroženosti za širjenje okužbe.

STA