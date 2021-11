Odpovejte praznovanja! Prepovedano druženje na porokah, slavjih, pohodih ...

Vlada je poleg strožjega pogoja PCT, ki se bo pri osebi preverjal z osebno izkaznico, hkrati pa so znižali starostno mejo PCT-pogoja s 15 let na 12, začasno prepovedala tudi zbiranje ljudi oziroma je to dovoljeno, če gre za ožje družinske člane oziroma člane skupnega gospodinjstva.

Začasno so prepovedane vse javne prireditve, javni shodi, slavja, praznovanja in poročne slovesnosti. Odpovedane so vse množične prireditve, med drugim tudi martinovanje.

Po drugi strani pa ostajajo gostinski lokali odprti, od 5. do 22. ure, medtem ko je strežba hrane in pijače dovoljena le ob mizah, torej sede. Obratovanje gostinskih lokalov, ki nudijo glasbo za ples oziroma družabni program, ni dovoljeno – diskoteke in podobne dejavnosti za čas veljavnosti odloka niso dovoljene.

Javne prireditve zunaj niso dovoljene, le v dvoranah ob sedežnem redu. Na javnih kulturnih in športnih prireditvah bodo lahko obiskovalci le na fiksnih sediščih z razdaljo, med njimi bo moralo biti eno sedišče prazno. Izpolnjevati bodo morali pogoj PCT in nositi maske. Za izvajanje verske svobode pa bo veljalo, da je kolektivno uresničevanje verske svobode dovoljeno, če udeleženci izpolnjujejo PCT, nositi morajo maske in zagotavljati 1,5 metra medsebojne razdalje.

Odlok velja od 8. do 15. novembra.