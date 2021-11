Učitelji pred obveznim samotestiranjem: Starši se po mili volji znašajo nad nami, mi brez podpore

V združenju ravnateljev ob skorajšnji uvedbi obveznega samotestiranja učencev pričakujejo težave, je dejal predsednik združenja Gregor Pečan. Pri tem je navedel potrebo po asistiranju najmlajšim učencem pri izvedbi samotestiranja kot tudi verjetno nasprotovanje dela staršev, ki so proti ukrepom za zajezitev širjenja koronavirusa.

Skladno z najnovejšimi vladnimi ukrepi za zamejitev širjenja covida-19 bo samotestiranje učencev in dijakov od 15. novembra potekalo trikrat na teden v prostorih vzgojno-izobraževalnih zavodov. Na ministrstvu za izobraževanje so sprva navedli, da bo samotestiranje še naprej prostovoljno, naknadno pa so sporočili, da bo v šolah obvezno.

Ob tem je Pečan spomnil, da so v sosednji Avstriji najprej testirali doma in nato v šolskem okolju, pri čemer testiranje ni bilo obvezno, je pa bil negativen test pogoj za vstop v šolo.

Ravnatelji v prvi bojni liniji

Pri nas pa gremo po njegovem mnenju še korak dlje, pri čemer sploh ni podatkov, koliko otrok se je v domačem okolju v resnici testiralo. Pri izvajanju testov v šolah je Pečan opozoril na množico staršev, ki nasprotujejo vsem ukrepom za zajezitev virusa, ne samo testiranju.

FOTO: Foto: Jure Eržen/delo

»Ravnatelji imamo občutek, da so nas ponovno potisnili v prvo bojno linijo in verjetno ponovno tako, kot je bilo vse doslej, ne bomo imeli neke podpore,« je dejal. Na inšpektoratu jim dopovedujejo, naj se glede samotestiranja pogovarjajo in prepričujejo starše, »kot da smo šole bile ustanovljene za pregovarjanje državljanov«, je dodal Pečan.

Starši se po mili volji znašajo nad učitelji, ti brez podpore

Stvar je še bolj nerodna, ker se je do zdaj večina ukrepov izkazala za nezakonite ali celo neustavne, je še izpostavil. V šolah so tako povsem osamljeni in brez podpore, »starši pa se potem po mili volji znašajo nad nami«, pravi.

Predsednik združenja ravnateljev je opozoril tudi na težave, povezane s tem, da bodo morali učitelji pomagati najmlajšim pri izvedbi samotestiranj, saj »si nihče ne dela utvar, da so šest- in sedemletniki sposobni sami izvajati to testiranje«.

Šolniki bodo sicer po svojih najboljših močeh izpeljali vse, kar jim je bilo naloženo, čeprav, kot je spomnil Pečar, imajo velike kadrovske težave, saj tudi učitelji zbolevajo oz. odhajajo v karanteno. »Nalagati takšne ukrepe brez premisleka, brez posvetovanja, je milo rečeno neresno,« je še ocenil.