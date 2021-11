To bo zdaj veljalo v šolstvu: so za nespoštovanje predvidene kakšne sankcije?

Od 15. novembra bo samotestiranje učencev in dijakov obvezno, so sporočili z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), kjer so sicer sprva navajali, da bo testiranje še naprej prostovoljno. Samotestiranje se bo izvajalo trikrat na teden v šolskih prostorih.

Samotestiranje v šolah obvezno

Potem ko je vlada v petek sprejela strožje ukrepe za zamejitev širjenja covida 19, s katerimi je med drugim določila, da bo samotestiranje učencev in dijakov od 15. novembra potekalo trikrat na teden v prostorih vzgojno-izobraževalnih zavodov, so na ministrstvu za izobraževanje danes zapisali, da bo samotestiranje še naprej prostovoljno. Naknadno pa so sporočili, da bo samotestiranje v šolah obvezno. Kako bo samotestiranje učencev in dijakov v šolah potekalo v praksi ter ali so za nespoštovanje te obveznosti predvidene kakšne sankcije, še ni znano, prav tako v Uradnem listu RS še niso objavljeni odloki, ki jih je v petek sprejela vlada.

Kdo se bo samotestiral?

Samotestiranje bo tako obvezno za vse učence in dijake, z izjemo tistih, ki izpolnjujejo pogoje PCT (preboleli, cepljeni, testirani). Samotestirali se bodo tudi otroci in mladostniki, ki so vključeni v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov, ustanovljenih za delo z otroki s čustvenimi in z vedenjskimi motnjami. Samotestiranje bodo učenci in dijaki izvajali tudi za udeležbo v športnih programih, športnorekreacijskih dejavnostih in obšolskih dejavnostih, pri čemer bo za programe, ki jih izvajajo v šolah, veljavno omenjeno obvezno samotestiranje. Študenti, ki niso cepljeni ali preboleli, bodo samotestiranje tudi v prihodnje izvajali v izobraževalni instituciji in je obvezno. Od 15. novembra dalje se bo tudi zanje samotestiranje izvajalo trikrat tedensko.

15 hitrih antigenskih testov za samotestiranje na mesec

Učencem, dijakom in študentom bo od 15. novembra dalje pripadalo 15 hitrih antigenskih testov za samotestiranje na mesec. Dvignili jih bodo v lekarni s kartico zdravstvenega zavarovanja.