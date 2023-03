Jelko Kacin tri leta po izjavi »Uživajte, dokler lahko«: Danes bi uporabil boljšo formulacijo

Na današnji dan, pred natanko tremi leti je Jelko Kacin dejal: »Naj bo ta vikend miren. Naredili bomo vse, da vas ne bi vznemirjali v tem času. Uživajte, dokler lahko.« Kacin, ki je bil takrat v vlogi vladnega govorca, je s svojo izjavo pretresel slovensko javnost.

V času epidemije, ko je komuniciral z javnostjo, je bil deležen številnih kritik. Očitali so mu, da je bil pregrob, aroganten, ciničen, apokaliptičen, arkastičen, črnogled in da v težkih časih ni znal pomiriti slovenske javnosti. Bi zdaj, tri leta kasneje ravnal drugače? Poklicali smo ga in vprašali, kako danes gleda na vse skupaj.

»Tista izjava je bila izrečena v televizijski oddaji jutranjega programa. Voditeljica je na vsak način želela neko pozitivno olajšujočo izjavo, ki bi omogočila pobeg od realnosti. Kot veste, je takrat covid resnično napredoval, težav smo imeli ogromno in dvigati lažno upanje je vedno mogoče, a ne vem, ali je to odgovorno. Ljudje bodo mojo izjavo morali oceniti v luči tedanjih razmer,« je dejal in dodal, da se ravno v teh dneh število obolelih znova povečuje.

»Ne bom dejal, da se covid ponovno širi, me pa skrbi, da se ne glede na to, da smo na začetku pomladi, ko vsi upajo, da bo tovrstnih bolezni in odsotnosti manj, stvari še vedno vrtijo, in to, kljub temu da je veliko ljudi cepljenih tudi s poživitvenimi odmerki in da so se mnogi cepili tudi proti gripi. Ljudi, ki kašljajo in imajo globok glas, pa je ponovno izjemno veliko.«

Kacina smo vprašali, ali so ga kritike, ki jih je bil deležen, prizadele. »Z današnjimi izkušnjami bi zagotovo našel boljšo formulacijo.« Ob tem pa je še dodal, da je bilo v tistih razmerah težko saditi rožice in obljubljati nekaj, kar ni dosegljivo. »To je takrat zvenelo cinično, arogantno, sarkastično, a poglejte, kaj vse se je še razvilo. Ljudje nikoli ne želijo slišati nevšečnih sporočil.«

Vedno v žepu dve maski

V zadnjem tednu februarja je bila ukinjena posvetovalna skupina za spremljanje epidemije. Prvi epidemiolog v državi Mario Fafangel je dejal, da stvari obvladljive in da so stvari drugačne, kot so bile leta 2020. Trenutno ni nobenih omejitev, veljajo zgolj priporočila. »Sam osebno v vseh oblekah še dve maski, zase in za koga, ki je nima. Ob vstopu v trgovine se tega dosledno držim. Presenetljivo, da v nekaterih zdravstvenih domovih po Ljubljani mask ne zahtevajo več, a meni se zdi to osnovni preventivni ukrep, ki nas prav nič ne stane, a ščiti nas in ščiti druge. Predvsem pa govori o tem, ali smo se od leta 2019 do danes kaj naučili in ali je to del našega zgodovinskega spomina, ki edini omogoča kvalitetno življenje v prihodnost,« je še dejal Kacin.

Kacin našim bralcem še polaga na srce, naj si ogledajo televizijsko nadaljevanko o Borisu Johnsonu, ki jo ob nedeljah predvaja nacionalna televizija. »Nadaljevanka je povedna v tem, kako je Velika Britanija podcenjevala nevarnost in posledice zakasnelega odzivanja na covid-19. Prikazuje, kako arogantni in samozadostni so bili Britanci in kaj vse so si izmišljali. Ko so se pa odločili, pa so zakupili vse razpoložljive količine cepiva Astrazeneca, kar je pomenilo, da ni bilo cepiva za druge. Začelo se je obtoževanje vlad in ministrstev. Resnično priporočam ogled.«

