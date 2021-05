Jelinčič: Pa kaj smo v državi čisto blesavi?

Jure Leben FOTO: Jože Suhadolnik/delo

Ta konec tedna smo v Sloveniji dobili novo stranko. V Mariboru je potekalje bivši okoljski ministerLeben se je leta 2012 zaposlil na ministrstvu za kmetijstvo in okolje, leta 2014, ko se je pridružil novoustanovljeni stranki SMC, pa je bil kratek čas državni sekretar na ministrstvu za okolje in prostor, pristojen za področje okolja. V vladije deloval kot minister za okolje in prostor, položaj pa je zapustil zaradi očitkov, povezanih z maketo za drugi tir, projektom, ki ga je vodil kot državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo v vladi. Pred več kot dvema letoma je zapustil tudi SMC.Leben je na ustanovnem kongresu med drugim menil, da je v politiki čas za menjavo generacij. To in dejstvo, da ga nekateri predstavljajo, kot novi obraz v politiki, pa je zmotilo prvaka SNS Zmaga Jelinčiča Plemenitega. Tako se se sprašuje, ali je Jure Leben »novo ime slovenske politike (leve seveda), neomadeževano, takorekoč nedolžno!?«Ob tem je predsednik SNS postavil tudi diagnozo in se ob tem vprašal: »Pa kaj smo v državi čisto blesavi?«