Jelinčič nad Rome: »Njihove spolne navade so take, da sodijo v normalnem svetu med pedofilijo« (VIDEO)

Romi na ozemlju Slovenije živijo večinoma po območjih Dolenjske in Bele krajine, Prekmurja in Gorenjske. In v zadnjih tednih skoraj ne mine dan, da ne bi poročali o takšnih in drugačnih težavah povezanih z Romi, med storilci kaznivih dejanj pa se spet pogosteje omenja mladoletne Rome.

Jelinčič tokrat opozarja na spolne navade Romov v Sloveniji. FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X

Zaradi zaostrovanja razmer, povezanih z romskimi vprašanji, se pojavlja vse več zahtev tudi po spremembah zakonodaje. In nedavno smo poročali, da je strokovna delavka na CSD Dolenjska in Bela krajina Katja Radelj, ki je zadolžena za delo z Romi v romskem naselju Vejar pri Trebnjem, opozorila, da opažajo v zadnjem času porast mladoletniških nosečnosti med Romi. To se bodočim starim staršem zdi sprejemljivo, saj vsak otrok prinese višja sredstva.

Če bi “civil” spolno občeval z mladoletno osebo bi sedel zaradi pedofilije. Oni pač ne.

In na to problematiko je v svojem zadnjem nastopu na omrežju X opozoril tudi prvak SNS Zmago Jelinčič Plemeniti, ko se je dotaknil dogajanja v romskih naseljih.»Tam je cela vrsta mladoletnih deklic nosečih. Njihove spolne navade so take, da sodijo v normalnem svetu med pedofilijo. Pri nas pa država pravi, to je njihova kulturna dediščina«, je ocenil.