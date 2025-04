Sto vernikov, ena zgodba: Prekmurje uprizorilo ganljiv Kristusov pasijon

Katoliški župniji Sv. Jurij v Prekmurju in Pertoča, Evangeličanska cerkvena občina Gornji Slaveči in Binkoštna cerkev Nuskova so s skupnimi močmi in ob številnih vernikih uprizorile Kristusov pasijon.

Igralska zasedba, sestavljena iz članov vseh sodelujočih skupnosti, kakšna stotnija jih je bila, je obiskovalce popeljala skozi ključne trenutke Kristusovega trpljenja, od sodbe in nošenja križa do križanja ter vstajenja. Vsak prizor je nosil globoko simboliko.

Velikonočnih praznikov ne smemo le preživeti, ampak jih moramo doživeti.

Ekumensko sodelovanje

»Sto nastopajočih je skupaj pričalo o ljubezni. To je izjemen primer ekumenskega sodelovanja, ki kaže, kako veliko lahko naredijo verniki. In to je osebno doživetje praznikov, saj velikonočnih praznikov ne smemo le preživeti, ampak jih moramo doživeti,« pove župnik Aljaž Baša, ki zaradi pomanjkanja duhovnikov v Prekmurju vodi kar tri katoliške župnije na Goričkem, in sicer Grad, Kuzma in Sveti Jurij. Ob tem je izrazil zadovoljstvo, da so verniki skozi vsak obred, od cvetne nedelje do velikonočne vigilije, rasli v veri in razumevanju skrivnosti vstajenja.

Kristusov pasijon je navdušil številne obiskovalce. FOTOGRAFIJI: Oste Bakal

Za uvod tokratnega druženja je bil poklon umrlemu papežu Frančišku. Pri izvedbi dogodka so se organizatorji nadvse izkazali in med drugim poskrbeli za odlično ozvočenje, saj je bilo vse nastopajoče mogoče slišati na večjem območju pod cerkvijo v Svetem Juriju, Kristusov pasijon pa je potrdil, da ljudje na tistih koncih tesno sodelujejo ne glede na pripadnost veroizpovedi.