Pirc Musarjeva: »Hvala vam, ker ste eden od stebrov naše države, družbe in skupnosti«

Predsednica republike in vrhovna poveljnica obrambnih sil Nataša Pirc Musar je danes na slovesnosti ob dnevu Slovenske vojske (SV) v Mariboru izpostavila, da je varnost temelj našega obstoja. Prebivalci, odločevalci in politiki moramo zaupati SV ter celotnemu nacionalnovarnostnemu sistemu in jima zagotavljati podporo za njihovo delo, je dejala.

V nagovoru v dvorani Tabor je spomnila, da praznujemo pomembne obletnice, ki so spomin na državotvorna in državniška dejanja iz naše zgodovine, saj praznujemo 20. obletnico vstopa v zvezo Nato in Evropsko unijo.

Po njenih besedah je vojska temelj državnosti, saj zagotavlja »mir, obrambo države in ljudi, nesebično pomoč sočloveku, sodelovanje s partnerji in zavezniki, tovarištvo, pogum, požrtvovalnost, solidarnost, spoštovanje človekovih pravic in svoboščin ter varnost lastnega naroda.«

Vojake je Pirc Musar opisala kot ljudi s častnim poslanstvom, ki so v službi domovine, vojska pa po njenih besedah nudi številne strokovne priložnosti za mlade. Vsem pripadnikom SV se je zahvalila za njihovo delo in vsa odrekanja: »Hvala vam, ker ste eden od stebrov naše države, družbe in skupnosti ter nosilec vrednot, ki jih je treba v sodobni družbi nenehno poudarjati in prenašati na mlade generacije.«

Vojska je sicer danes pripravila celodnevno dogajanje, ko so pred dvorano Tabor predstavljali svojo opremo in enote. Predstavila se je tudi Garda Slovenske vojske, obiskovalci pa so se lahko preizkusili v vojaških veščinah.