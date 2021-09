Jelinčič izpod figovca: Skozi praprot in travo se bodo plazili (VIDEO)

»Skozi praprot, travo, skozi drevje se bodo plazili v našo deželo,« opozarja prvak SNSglede migracij migrantov. To je potrebno ustaviti, je prepričan in dodal, da je pomembno, da SNS sodeluje s tistimi strankami, ki so proti migrantskemu gibanju.»Slovenijo Slovencem«, je pribil Jelinčič in dodal, da Slovenija ne sme biti od tujcev, ki zažirajo nacionalno bit in gospodarstvo.Spomnimo, v Bruslju je notranji ministerdejal,in dodal, da si nihče ne želi ponoviti migrantske krize iz leta 2015.