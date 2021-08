Hojs: Ne bomo sprejemali moških, ki bežijo, namesto da bi branili žene in otroke

Slovenija v tem trenutku ne podpira odpiranja humanitarnih koridorjev, je v Bruslju danes dejal notranji minister Aleš Hojs in dodal, da si nihče ne želi ponoviti migrantske krize iz leta 2015. Izjave luksemburškega kolega Jeana Asselborna, ki je bil kritičen tudi do Slovenije zaradi zavračanja solidarnosti z Afganistanci, je označil za neprimerne.



Slovenija je po besedah Hojsa jasno povedala, da v tem trenutku ne podpira kakršnega koli odpiranja humanitarnih koridorjev. Nihče si ne želi ponoviti krize izpred šestih, sedmih let, je ob prihodu na izredno zasedanje notranjih ministrov EU dejal slovenski minister, ki trenutno predseduje Svetu EU.



Kar se sprejema ranljivih skupin iz Afganistana v Slovenijo tiče, pa je slovenska vlada že odločila, da bo pri preselitvi tistih sodelavcev, ki so sodelovali z EU ali Natom in so sedaj nameščeni v Španiji, sodelovala, je še pojasnil Hojs.

Hojs: Teh moških nismo pripravljeni sprejeti

»Kakršno koli drugo relociranje ali kar tako na splošno jemanje, posebej ne tistih moških, ki namesto da bi doma branili žene, otroke in ranljive skupine, v najboljših letih iz države bežijo, teh pa v tem trenutku ali pa na splošno nismo pripravljeni sprejeti,« je pojasnil na novinarsko vprašanje.



Luksemburški zunanji minister Asselborn je za nemški časnik Die Welt izrazil naklonjenost sprejetju več deset tisoč afganistanskih beguncev v EU. Ob tem se je zavzel za nasprotovanje slovenskemu premierju Janezu Janši in avstrijskemu kanclerju Sebastianu Kurzu, ki da »zavračata solidarnost s trpinčenim afganistanskim ljudstvom«.



Hojs je Asselbornove izjave, v kolikor so te resnične, označil za »precej neprimerne«.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: