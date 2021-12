Javni uslužbenci bodo zadnje dni leta na počitnicah

V času božičnih in novoletnih praznikov je vlada uslužbence v državni upravi poslala na dopust. Z namenom preprečevanja širjenja okužb s koronavirusom namreč želi dodatno omejiti gibanje in zadrževanje javnih uslužbencev v uradnih prostorih državne uprave, torej na ministrstvih, organih v njihovi sestavi, med katere spadata tudi policija in vojska, vladnih službah in upravnih enotah.

Uslužbenci državne uprave bodo tako med 27. in 31. januarjem ostali doma, opravljali bodo le nujne naloge. Ostalim javnim uslužbencem pa vlada predlaga, da v tem obdobju izkoristijo letni dopust ali drugo vrsto opravičene odsotnosti.

Javni uslužbenci, ki v tem obdobju ne bodo izrabili letnega dopusta ali druge upravičene odsotnosti, bodo napoteni na čakanje na delo doma s pravico do nadomestila plače, kot jo določa zakon.