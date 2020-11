Japonka pod Mangartom peče odlične potice

Prezebla besna bralka Vesna: V trgovini ne moreš kupiti niti rokavic

»Kot da imamo vojno stanje,« današnje razmere komentira bralka Vesna, ki je nekje med službo in domom – za prevoz med lokacijama uporablja kolo – izgubila rokavice. »Sem si mislila: 'Pa kaj delaš dramo? Greš do prve trgovine in si pač kupiš nove.' A ko sem prestopila prag trgovine, sem spoznala, da bo to malo večji izziv, kot bi bilo v normalnih razmerah. Veliko trgovin