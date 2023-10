Golobova vlada obsoja napade Hamasa, za palestinske begunce namenja 150.000 evrov

Vlada je na današnji dopisni seji odločila, da bo agenciji Združenih narodov za pomoč palestinskim beguncem na Bližnjem vzhodu (UNRWA) letos namenila 150.000 evrov, so sporočili z vlade. Ob tem je ponovno obsodila »terorizem in napade Hamasa«, izrazila solidarnost z Izraelom in pozvala k prekinitvi nasilja ter spoštovanju humanitarnega prava.

»S svojim delovanjem si bo Slovenija prizadevala za preprečevanje eskalacije konflikta in za stabilizacijo razmer, kar je osnova za mirovni proces, ki bo vrnil upanje v rešitev dveh držav,« je v izjavi zapisala vlada in dodala, da obžaluje nedolžne civilne žrtve na obeh straneh.

Število žrtev spopadov, ki od sobote divjajo med izraelsko vojsko in palestinskim oboroženim gibanjem Hamas, je na izraelski strani doseglo 1000. V izraelskih napadih na območje Gaze je medtem umrlo najmanj 830 ljudi. Po najdbi trupel 1500 borcev Hamasa je skupno število smrtnih žrtev preseglo 3000. Ubiti, ranjeni ali pogrešani so tudi številni tuji državljani.