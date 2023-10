Janši, ki bi oborožil Slovence, Golob, Fajonova in Vrečkova poslali jasno sporočilo

V koaliciji obsojajo pozive prvaka SDS Janeza Janše k oboroževanju. Prvaki Gibanja Svoboda, SD in Levice so tako v skupnem odzivu med drugim tovrstne pozive označili za »popolnoma neodgovorne« in v nasprotju z napori mednarodne skupnosti.

»Kopičenje osebnega orožja ni problematično zgolj v luči terorizma, temveč tudi z vidika ciljev trajnostnega razvoja Združenih narodov, med katerimi so mir, pravičnost ter močne institucije,« so prvaki koalicijskih strank, premier in predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob, predsednica SD in podpredsednica vlade Tanja Fajon ter koordinatorka Levice Asta Vrečko zapisali v skupnem odzivu.

Ob tem so izrazili obžalovanje, da je Slovenija v mandatu prejšnje vlade, ki jo je vodil prvak SDS Janša, sprejela zakonodajo, ki je lajšala pogoje za posedovanje orožja.

Hkrati so izpostavili, da je Slovenija demokratična, solidarna in pravna država z močnimi institucijami, ki skrbijo za red in varnost. »Varnost ljudi je na prvem mestu, zato vlada aktivno spremlja razmere in sprejema vse potrebne ukrepe za njeno zagotavljanje. Obsojamo netenje panike, sovraštva in populizma ter zavračamo pozive k oboroževanju. Takšni pozivi so v nasprotju z vrednotami moderne in demokratične Slovenije in niso v duhu solidarne Evrope,« so prvaki koalicije še zapisali v skupnem odzivu.

V NSi menijo, da je treba krepiti državne institucije, kot sta vojska in policija

V NSi medtem menijo, da je treba krepiti državne institucije, kot sta vojska in policija, ki sta primarno namenjeni skrbi za varnost državljanov. »In če bomo primerno okrepili ti dve instituciji, se nimamo ničesar bati,« je dejal prvak NSi Matej Tonin.

Janša jasen: »Poziv so pametni razumeli«

Janez Janša je namreč v svoji objavi na omrežju X, nekoč znanem kot twitter, v petek delil posnetek, ki prikazuje skupino ljudi s palestinskimi zastavami, ki na Prešernovem trgu v arabščini vzklikajo: »Alah je velik!« »Vrag je vzel šalo. Oborožite se. Legalno,« je predsednik SDS pripisal v objavi. V preteklih dneh pa je poziv k oboroževanju na omenjenem družbenem omrežju še večkrat ponovil.

Ob tem je prvak opozicije glede poziva dodal še: »Poziv so pametni razumeli. Pametni in odgovorni ga bodo upoštevali. Ostali pa bodo zaupali Golobu, Poklukarju in Šarcu (ali celo Jenullu, Kovačevi, Mukiju in paradam “ponosa”), da so sposobni zavarovati Slovenijo in tudi njih osebno zaščititi v primeru terorističnih napadov.«

In še: »Tudi danes je pismenim jasno vsaj troje: 1. Da lahko z veliko verjetnostjo pričakujemo zaostrovanje varnostnih razmer 2. Da sedanja oblastna garnitura niti od daleč ni sposobna pravočasnih ocen, priprav in ukrepanja 3. Da je zato vsak upravičen in dolžan za zaščito svoje družine in države storiti vse, kar je v okviru ustavnega reda mogoče. Zato: Vrag je vzel šalo. Oborožite se. Legalno.«