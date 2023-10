Janša poziva Slovence, da se oborožijo, policija državljanom svetuje, naj se vzdržijo nestrpnosti

Od izraelsko-palestinskega konflikta, zaradi katerega se krepijo previdnostni ukrepi policije na eni in izrazi nestrpnosti na drugi strani, policija poziva, naj se državljani vzdržijo kakršnihkoli rasnih ali drugih nestrpnosti. Ob pozivu prvaka opozicijske SDS Janeza Janše k oborožitvi pa policija poziva vse, naj ji pustijo opravljati svoje naloge.

Ljubljanski policisti so sicer v četrtek obravnavali suma kaznivih dejanj terorizma oz. ščuvanja in javnega poveličevanja terorističnih dejanj in pridržala 20-letnega državljana Slovenije.

Zaradi tega so bile aktivnosti policije za varovanje četrtkovega shoda močno povečane, saj je najpomembnejša naloga policije zagotavljanje varnosti vseh udeležencev in naključno navzočih na kraju, so pojasnili. Shod je sicer potekal mirno, kršitev javnega reda in miru pa policisti niso beležili.

Janša pa je v svoji objavi na omrežju X delil posnetek, ki prikazuje skupino ljudi s palestinskimi zastavami, ki na Prešernovem trgu v arabščini vzklikajo Alah je velik. »Vrag je vzel šalo. Oborožite se. Legalno,« je predsednik SDS pripisal objavi.

Predstavnik za odnose z javnostmi Policijske uprave Ljubljana Tomaž Tomaževic s pozivom ni bil seznanjen zato tudi ni mogel komentirati posameznih dejanj in besed. Je pa v splošnem zagotovil, da policija dobro opravlja svoje naloge in bo zagotavljala varnost državljanov v največji možni meri.

Kako komentirate poziv predsednika SDS?