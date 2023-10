Janša ponavlja: Oborožite se. Legalno.

Zaradi izraelsko-palestinskega konflikta se krepijo previdnostni ukrepi policije, ki poziva, naj se državljani vzdržijo kakršnihkoli rasnih ali drugih nestrpnosti. Ob pozivu prvaka opozicijske SDS Janeza Janše pred dnevi k oborožitvi pa policija poziva vse, naj ji pustijo opravljati svoje naloge.

Tudi danes, na nedeljsko popoldne, Janša nadaljuje s pozivom. Na družbenem omrežju X je bil v zapisu precej kritičen do delovanja vlade, premierja, nekaterih ministrov in policije. Še vedno meni, da je »vrag vzel šalo« in poziva državljane: »oborožite se. Legalno.«

Ob koncu zapisa prvak Janša zaključi, da je »danes pismenim jasno vsaj troje: 1. Da lahko z veliko verjetnostjo pričakujemo zaostrovanje varnostnih razmer 2. Da sedanja oblastna garnitura niti od daleč ni sposobna pravočasnih ocen, priprav in ukrepanja 3. Da je zato vsak upravičen in dolžan za zaščito svoje družine in države storiti vse, kar je v okviru ustavnega reda mogoče.«

Vrag je vzel šalo. Oborožite se. Legalno.



Hvala vsem, ki so poziv razširili. Tudi tistim, ki so ga nehote. Mislim na radikalizirane medijske zvezde, ki so v času kovida dnevno pozivale na nezakonito ravnanje ali promovirale tiste, ki so to počeli, sedaj pa so zgrožene, ko nekdo… pic.twitter.com/G08eU7G50x — Janez Janša (@JJansaSDS) October 22, 2023

Slovenija je nadzor notranje meje EU s Hrvaško in Madžarsko v soboto uvedla v luči povečanih terorističnih tveganj, trajal bo do 30. oktobra, nato ga lahko vlada podaljša. Italija je iz enakega razloga v soboto uvedla nadzor na meji s Slovenijo.

Od začasne ponovne uvedbe mejnega nadzora so vstop v državo zavrnili šestim tujcem, štirim državljanom Turčije in dvema državljanoma Indije. Obravnavali so tudi voznika Jordanije, ki je v vozilu prevažal tri državljane Sirije brez osebnih dokumentov. Voznika so pridržali in ga bodo po končanem postopku privedli pred pristojnega preiskovalnega sodnika.

