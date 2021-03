Janševi zamenjali nekdanjo Cerarjevo ministrico

Ni več visoka predstavnica

Vlada je na današnji seji sprejela precej kadrovskih odločitev. O tem, da bo imel gospodarski minister, to pa še zdaleč ni bila edina kadrovska sprememba.Vlada je namreč imenovalaza vršilca dolžnosti generalnega direktorja Agencije Republike Slovenije za okolje (Arso), in sicer od 1. aprila do imenovanja generalnega direktorja, vendar največ za šest mesecev.pa je vlada z 31. marcem 2021 razrešila s položaja generalnega direktorja Arsa. Knez je že opravljal delo generalnega direktorja Arsa od marca 2013 do novembra 2018, pred tem pa je bil vršilec dolžnosti generalnega direktorja Arsa.Za generalnega sekretarja v Ministrstvu za zunanje zadeve se za dobo petih let, z možnostjo ponovnega imenovanja, so imenovaliZa vršilca dolžnosti direktorja Direktorata za organizacijsko zakonodajo in pravosodno upravo na Ministrstvu za pravosodje je vlada imenovalado imenovanja generalnega direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev, oziroma najdlje do 1. oktobra.Za vršilca dolžnosti generalnega direktorja Obveščevalno-varnostne službe Ministrstva za obrambo je znova imenovalado imenovanja generalnega direktorja.Z mesta visoke predstavnice Slovenije za nasledstvo in z mesta pooblaščenke za pogajanja o prevzemu jamstva za devizne hranilne vloge v okviru Banke za mednarodne poravnave (BIS) pa je vlada razrešilafinančno ministrico v času vlade, in hkrati na obe mesti imenovala