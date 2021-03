Kot strela z jasnega: k Počivalšku v kabinet bivši poslanec

, nekdanji poslanec državnega zbora in predsednik stranke Zeleni, je bil imenovan za državnega sekretarja na ministrstvu. Kadrovska sprememba je priletela kot strela iz jasnega. Neuradno novico je Čuš potrdil na facebooku, kjer je zapisal, da ga je pred časom Počivalšek povabil k sodelovanju.»Najlažje bi bilo zamahniti z roko in zavrniti povabilo. A tega si ne bi nikoli odpustil. Zakaj? Prvič po 27 letih bo v slovenski vladi sodeloval predstavnik kakšne od zelenih strank. Si predstavljate, koliko let smo čakali, da predstavnik zelene stranke prevzame kakšno od najodgovornejših mest v naši državi? Predolgo. Z mojim imenovanjem na mesto državnega sekretarja na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo je zelena politika v Sloveniji dobila močnega zagovornika, ki se ne bo obračal stran od problemov, temveč bo nanje glasno opozarjal, hkrati pa v sodelovanju z vsemi deležniki tudi predlagal realno izvedljive rešitve. Zavedam se, da je do konca mandata le še leto in pol, a menim, da je to dovolj časa, da na tem položaju pustim svoj pečat,« je zapisal Čuš, ki se je po zadnjih državnozborskih volitvah, ko se mu s stranko Zeleni ni uspelo uvrstiti v državni zbor, nekoliko umaknil iz politike.Zapisal je še, da si želi, da bi se manj pogovarjali o ljudeh in bolj o vsebinah. »Kot državni sekretar bom velik del svojih naporov posvetil izzivu, s katerim se soočajo vse zelene stranke v Evropi, in sicer dilemi med gospodarskim razvojem in varovanjem okolja,« je zapisal in dodal, da je s tem imenovanjem dobil priložnost, da ne kritizira, temveč da aktivno pristopi k reševanju težav sedanjosti in prihodnosti.