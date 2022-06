Janševi v zrak zaradi prvih kadrovskih potez Goloba: Takšnega mesarjenja še ni bilo

Vlada Roberta Goloba je v sredo po imenovanju imela prvo redno sejo, na kateri so potegnili prve kadrovske poteze. Čeprav kadrovski cunamiji ob prevzemu oblasti niso nič novega in se dogajajo ob vsakem novem imenovanju vlade, pa je Golob na spletnih omrežjih deležen mnogih kritik, predvsem od desne politične opcije.

Na buren odziv je tudi naletela napoved nove vlade, da bodo izpeljali revizijo vseh imenovanj, premestitev, spornih poslov in spornih sprememb zakonodaje. Božo Predalič, nekdanji generalni sekretar vlade in državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve je zapisal: »Takšnega mesarjenja, že na 1. seji, do sedaj ni izvedla še nobena vlada. Očitno bo to način njenega dela. Ne konec, čaka nas začetek fašizma.«

Mitja Iršič, svetovalec za odnose z javnostjo na ministrstvu za kulturo, ko ga je še vodil Vasko Simoniti, je zapisal: »S Črnčecem globoka država ljudem na desni daje jasen signal: Ne glede na to kaj ste rekli v preteklosti... vse bo odpuščeno in vaša kariera bo dokončno dobila krila, če prestopite na pravo stran. Na srečo Slovenije nekateri še verjamemo v svoje besede in ideale.«

Vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec je zapisala: »In potem so rekli, da je stranka SDS delala kadrovske čistke. Aja, od včeraj naprej je svoboda.«

Poslanka Anja Bah Žibert pa meni takole: »Pa imamo novo vlado v svobodi. Novo?! V njej so od naroda odpisani ministri in DS (Šarec, Bratušek, Švarc Pipan), poslanci brez izkušenj in izobrazbe (Mesec, Han), nekaj novih imen (Bešič Loredan …),ki so se že obdali z odpisanim kadrom ter karieristke brez trohice samokritičnosti!«

Žiga Turk je o reviziji zaposlitev zapisal, da »poleg tega, da je pravno nevzdržno, vodi v situacijo, ko bo vsaka vlada po vsakih volitvah naredila isto. Palica ima dva konca.«