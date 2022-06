Kadrovski cunami se je začel, to so Golobovi

Nova vlada Roberta Goloba je po potrditvi v državnem zboru odšla v vladne prostore v Gregorčičevi ulici, kjer je na ustanovni seji sprejela prve kadrovske menjave. Po besedah Goloba so ministri na seji vlade obravnavali 47 točk, ki so obsegale kadrovska imenovanja in reorganizacijske spremembe.

Vlada zamenjala sveta zavodov NIJZ in NLZOH

Zamenjala je svoje predstavnike v svetu Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in predstavnike v svetu Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH). V svetu NIJZ so kot predstavnike vlade razrešili Roka Tavčarja, Mateja Forteta, Marijo Rogar in Silvo Duh. Za preostanek mandata pa so v svet zavoda NIJZ imenovali Mitjo Blagajneta, Mileno Kramar Zupan, Braneta Bregarja in Andraža Jaklja.

V svetu NLZOH je vlada kot predstavnike vlade razrešila Matjaža Trontlja, Špelo Jovanovič-Gaberšek, Miro Kos Skubic in Omar Hanuna. V svet NLZOH so za preostanek mandata imenovali Simono Gerenčer, Sonjo Bezjak, Janeza Jesenovca in Luko Kajtno.

Delo začela nova vladna ekipa, imenovana velika večina državnih sekretarjev

Novoizvoljena vlada je na ustanovni seji že oblikovala najožjo ekipo sodelavcev. Med drugim je imenovala državne sekretarje na ministrstvih in v kabinetu predsednika vlade.

Kabinet predsednika vlade Roberta Goloba

- vodja kabineta Petra Škofic

- državni sekretar za evropske zadeve Igor Mally

- državni sekretar za mednarodne zadeve Vojko Volk

- državna sekretarka za strateško komuniciranje Melita Župevc

- državni sekretar za nacionalno in zunanjo varnost Andrej Benedejčič

- državni sekretar za obrambno in varnostno politiko Anton Grizold

- državna sekretarka za odnose z državnim zborom Maša Kociper

- državna sekretarka za vzpostavitev dialoga s civilno družbo in koordinacijo državljanskih pobud Maksimiljana Polak

- državna sekretarka za medgeneracijski dialog in stanovanjsko politiko Nataša Sax

Generalni sekretariat vlade

- generalna sekretarka Barbara Kolenko Helbl

Na čelu policije bo Olaja zamenjal Lindav

Vlada je na ustanovni seji s položaja generalnega direktorja policije razrešila Antona Olaja in na njegovo mesto kot vršilca dolžnosti imenovala nekdanjega direktorja uprave kriminalistične policije Boštjana Lindava. Zadnji dve leti je opravljal funkcijo višjega policijskega svetnika in je bil premeščen v prostore policijske akademije v Tacnu.

Menjava direktorja policije je bila napovedana poteza nove vlade.

Vlada je izdala tudi odločbo, s katero so Damjana Žuglja razrešili s položaja direktorja urada za preprečevanje pranja denarja. Aniko Vrabec Božič pa so imenovali za vršilko dolžnosti direktorice, in sicer do imenovanja direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev, so zapisali v sporočilu po seji vlade.

Vlada razrešila direktorja Sove Stuška in na položaj imenovala Kadivnika

Vlada je na ustanovni seji razrešila direktorja Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova) Janeza Stuška in na njegovo mesto kot vršilca dolžnosti za šest mesecev imenovala dosedanjega vodjo protiobveščevalnega oddelka Sove Joška Kadivnika. Ta je izkušeni obveščevalec z dolgim stažem na Sovi, kjer se je zaposlil leta 1988. Od leta 2001 na Sovi zaseda vodstvena delovna mesta. Med drugim je bil koordinator za operativne zadeve, nato je bil vodja operative ter vodja sektorja za protiobveščevalno in varnostno dejavnost. Bil je tudi direktor urada za operativne zadeve, zdaj pa opravlja funkcijo namestnika direktorja Sove.

Vlada je pričakovano zamenjala tudi vodstvo obveščevalno-varnostne službe ministrstva za obrambo (OVS). Jaroša Britovška bo kot vršilec dolžnosti zamenjal Andrej Fefer, in sicer za obdobje šestih mesecev.

Namesto Urbanije na čelo vladnega urada za komuniciranje Dragan Barbutovski

Nova vlada Roberta Goloba je na svoji prvi seji razrešila direktorja urada vlade za komuniciranje (Ukom) Uroša Urbanijo in na njegovo mesto za vršilca dolžnosti imenovala Dragana Barbutovskega. Mandat Urbanije so med drugim zaznamovali neplačevanje javne službe STA in analize dela RTVS. Novi vršilec dolžnosti direktorja Ukoma Barbutovski je bil doslej direktor slovenskega British Councila.

Vlada je ob tem podprla tudi kandidaturo Vasilke Sancin za ponovno članstvo v odboru ZN za človekove pravice za obdobje 1. januarja 2023 do 31. decembra 2026. Za izvedbo potrebnih aktivnosti za najavo kandidature in seznanjanjem držav v ustreznih forumih je vlada pooblastila ministrstvo za pravosodje in ministrstvo za zunanje zadeve.

Matejo Lekan Štrukelj je vlada s sredo razrešila s položaja vršilke dolžnosti direktorja vladne službe za zakonodajo. Na njeno mesto so kot vršilca dolžnosti z današnjim dnem imenovali Rada Feleta, in sicer do imenovanja direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev oz. najdlje do 1. decembra 2022.