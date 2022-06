Janša predal posle Golobu, ta že napovedal revizijo škodljivih ukrepov bivše vlade

Iz ZDA čestitke novi slovenski vladi

Nova vlada premierja Roberta Goloba je po potrditvi v DZ prejela čestitke z ameriškega veleposlaništva v Sloveniji. »ZDA čestitamo predsedniku vlade Robertu Golobu in novi slovenski vladi ob potrditvi v parlamentu,« so zapisali. Veselijo se nadaljnjega prijateljstva in sodelovanja med državama. Kot so dodali, cenijo zavezanost Slovenije mednarodnemu redu, ki temelji na pravilih, in pozdravljajo kandidaturo Slovenije za sedež v Varnostnem svetu Združenih narodov.