Kaj nas še čaka maja? Tri znamenja se tega meseca lahko še posebej veselijo

Po napornem aprilskem dogajanju, ko so nas pretresali mrki in iztirjal retrogradni Merkur, nas čaka mesec, ki se ga lahko veselimo. Imeli bomo več energije in lažje dosegali cilje, več bo zabave in sproščenosti. Želeli si bomo izboljšati materialno situacijo, proti koncu meseca bosta v središču našega zanimanja druženje in zabava. Želeli se bomo zabavati, sprostiti, iznajdljivi bomo in prilagodljivi.

Najbolj se meseca lahko veselijo dvojčki, pa tudi vodnarji in tehtnice, saj 26. maja začnejo gostiti dobrotnika Jupitra v svojem znamenju. Prinaša jim nove priložnosti, širitev obzorij, srečo, obilje, finančno izboljšanje, potovanja, zadovoljstvo in uspeh. Dvojčki naj pazijo, da se ne zredijo od vsega dobrega, saj Jupiter poveča vse, česar se dotakne, to pa vključuje tudi njihovo telo. Poleg tega imajo v tem letu tudi večje možnosti za zanositev.

Dnevi od 7. do 13. maja bodo prijetni za delo in v odnosih. Zdelo se nam bo, da se lahko zanesemo na partnerja, ki nam stoji ob strani, v službi bomo odgovorni, resni in disciplinirani, imeli kar veliko dobrih novih idej. Zdelo se nam bo, da napredujemo.

Finančno 17. maj ni najboljši.

Merkur bo od sredine meseca v biku, tako bo komunikacija bolj premišljena kot prej, veliko bomo razmišljali o vlaganju, povečanju materialne varnosti, služenju denarja, kaj lepega in dobrega si bomo privoščili. V odnosih bomo previdni, po 23. maju, ko Venera vstopi v dvojčke, pa si bomo dali duška, iskali neobvezno ljubimkanje, pihali na dušo ljubljeni osebi, lahko letamo s cveta na cvet, pomembno nam bo, da se nam veliko dogaja in nas simpatija kratkočasi. Z Marsom v ovnu bomo dovolj drzni, da naredimo prvi korak, njegovo energijo lahko poleg tega uporabimo za fizično delo, šport, vrtnarjenje, uveljavljanje svoje volje, doseganje ciljev, premikanje meja …

Igrivi, dobro razpoloženi in mladostni bomo. FOTO: Kzenon/Getty Images

Finančno 17. maj ni najboljši. Ne dogovarjajte se, saj lahko ena stran brezkompromisno uveljavlja svoje. Bolj spodbuden bo 18. maj, več bo možnosti za ljubezen na prvi pogled, preseneti vas lahko nepričakovan razplet dogodkov pri delu in projektih. Ustvarjalni, navdihnjeni in intuitivni bomo 19. maja. Po 20. maju bomo še veselo razpoloženi in iskali priložnosti za zabavna doživetja. Čas je za izlete, obiske prijateljev, vpis na tečaje in delavnice, piknike, druženje itd.

Vztrajni in odločni bomo 22. maja, 23. maj bo prav tako prijeten – v odnosih bomo bolj sproščeni in igrivi, lahko se nam uresniči ljubezenska želja. Čas je za obisk frizerja in kozmetičarke, nakup novih oblačil in duhovno poglabljanje vase. Strasti se bodo razplamtele 25. maja. Zadnje dni meseca bomo razpeti med ležerno iskanje prijetnih doživljajev zaradi Jupitrovega prestopa v dvojčke ter delo in resnost v komunikaciji zaradi Merkurjevih vplivov.