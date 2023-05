Čudežna paličica Nataše Pirc Musar

Ena od pravic predsednice Republike Slovenije so tudi pomilostitve (osnova je zakona o pomilostitvah). Nataša Pirc Musar, ki je svoj petletni predsedniški mandat nastopila 23. decembra lani, je do danes izdala dva ukaza o pomilostitvi dveh obsojencev.

»V prvem primeru se je predsednica za pomilostitev odločila na podlagi ocene komisije za pomilostitve, da je bila obsojencu izrečena pretirana kazen,« so nam sporočili iz Urada predsednice Republike Slovenije (UPRS).

V drugem primeru je predsednica odločitev sprejela na podlagi opozorila člana komisije za pomilostitve o strokovno vprašljivem zviševanju predpisanih kazenskih sankcij v primerih storitve kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje: »Te so se namreč od leta 1994, ko so bile za ta kazniva dejanja predpisane kazni zapora v razponu od meseca dni do treh let, zvišale tako, da so sedaj najvišje predpisane kazni za to kaznivo dejanje predpisane v višini, kot so predpisane za npr. kaznivo dejanje uboja.«

Iz uradnega lista, kjer se ukazi o pomilostitvi objavljajo, je razvidno, da sta bila milosti deležna tujca, Valeriij Arakcheiev in Nemanja Kuzmanović.

Koliko zapornikov je pomilostil Borut Pahor »Bivši predsednik republike je v zadnjem mandatu (od 2017. do 2022.) pomilostil 5 obsojencev,« odgovarjajo iz urada predsednice države. Zadnji ukaz o pomilostitvi, ki ga je izdal bivši predsednik republike, omenja Alonija Nikitnija, rojenega 3. oktobra 1975 v Ljubotinu v Ukrajini. S pomilostitvijo se mu je odpustila izvršitev stranske kazni izgona tujca iz države za čas dveh let.

Ni mu treba več v zapor

»Valeriiju Arakcheievu, rojenemu 10. 5. 1976 v kraju Žuravlivka, Vinicka regija, Ukrajina, se s pomilostitvijo odpusti izvršitev preostanka izrečene kazni zapora po sodbi Okrožnega sodišča v Kopru opravilna številka I K 36433/20, z dne 4. 1. 2021, v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Kopru opravilna številka III Kp 36433/2020, z dne 15. 4. 2021,« je zapisano.

Zanimalo nas je več o primeru, zato smo se obrnili na Višje sodišče v Kopru: »V zadevi III Kp 36433/2020 je bil obtoženi spoznan za krivega kaznivega dejanja po tretjem odstavku 308. čl. Kazenskega zakonika v zvezi z 20. členom KZ-1,« so nam odgovorili. Omenjeni 308. člen govori o prepovedanem prehajanju meje ali ozemlja države, v tretjem odstavku pa piše:

»Kdor se ukvarja s tem, da tujce, ki nimajo dovoljenja za vstop v Republiko Slovenijo ali prebivanje v njej, nezakonito spravlja na njeno ozemlje, jih po njem prevaža ali jim pomaga pri skrivanju ali kdor enega ali več takih tujcev z namenom pridobitve premoženjske koristi zase ali za koga drugega nezakonito spravi čez mejo ali ozemlje države, jih po njem prevaža ali omogoči nezakonito prebivanje na njem, se kaznuje z zaporom od treh do desetih let in denarno kaznijo,« 20. člen tega istega zakonika govori o storilcu in sostorilcu.

Svoboden pol leta prej

»Nemanji Kuzmanoviću, rojenemu 1. 12. 1989 v Čačku, Republika Srbija, se s pomilostitvijo izrečena zaporna kazen po sodbi Okrožnega sodišča na Ptuju opravilna številka II K 4366/2022, z dne 14. 3. 2022, zniža za 6 mesecev .«

Z Okrožnega sodišča v Ptuju so nam o tem, zakaj je bil obsojen, razkrili: »Obtoženi Nemanja Kuzmanović je bil obsojen s sodbo Okrožnega sodišča na Ptuju opr. št. II K 4366/22 zaradi kaznivega dejanja po tretjem odstavku 308. člena Kazenskega zakonika (KZ-1) v zvezi drugim odstavkom 20. člena (KZ-1), izrečena mu je bila kazen 1 leto in 10 mesecev zapora in denarna kazen v višini 500 evrov. Izrečena mu je tudi stranska kazen izgon za čas 2 let.«

