Janša sesuva predsednico: »Če verjame, da lahko teroriste prepriča, da vrnejo talce, naj se odpravi v Gazo«

Poročali smo že, da je predsednica republike Nataša Pirc Musar o dogajanju na Bližnjem vzhodu izjavila, da je pobijanje civilistov in otrok zločin, in palestinski Hamas in Izrael pozvala, naj se pogledata v ogledalo.

Za žrtve nista enako kriva Hamas in Izrael

Ob njeni izjavi se je oglasil tudi prvak SDS Janez Janša, ki pravi, da so »palestinski otroci v Gazi žrtve. To je žalostno in srce parajoče dejstvo. So edini tam, ki objektivno sami niso krivi. Res jih učijo pobijanja Judov, vendar so kljub temu žrtve. Saj ne odločajo o učnih programih šol. Vendar pa za te žrtve nista enako kriva Izrael in Hamas, kot to trdi predsednica republike.«

Janša je tudi razložil zakaj je tako: »Izrael že desetletja uporablja rakete predvsem zato, da zaščiti lastne otroke, medtem ko Hamas uporablja lastne otroke v šolah in bolnicah zato, da pod njimi in ob njih skriva rakete, s katerimi pobija izraelske otroke oziroma civiliste.

Palestinski teroristi so ob zadnjem napadu načrtno pobijali, posiljevali, mučili in ugrabljali izraelske in tuje ženske in otroke oziroma civiliste. Nato pa so se skupaj z ugrabljenimi umaknili v rove in bunkerje pod šolami in bolnišnicami v Gazi. V rove, zgrajene z zlorabo mednarodne humanitarne pomoči, ki v Gazi 100% gre skozi roke Hamasa. Ki je tam oblast. Izvoljena. Izraelska vojska ob napadih na teroriste ne pobija načrtno civilistov in še posebej ne otrok, kot to skuša prikazati levičarska propaganda. Po izraelskih zakonih je to zločin.

Nataša Pirc Musar. FOTO: Pool Via Reuters

Izraelskemu vojaku, ki bi storil kaj takega, kot so palestinski teroristi počeli civilistom ob vdoru v Izrael, bi sodili za težko kaznivo dejanje. Medtem pa so palestinski teroristi v Gazi večinoma pozdravljeni kot heroji. Kot takšni se pojavljajo tudi v šolskih učbenikih. 5. Vodje Hamasa, ki se skrivajo za otroki in talci, so natančno vedeli, da z zadnjim terorističnim napadom in pobojem skoraj 2000 civilistov iz Izraela in drugih držav, kakšna bo neizogibna reakcija prizadetega Izraela. Načrtno in zavestno so žrtvovali lastne ljudi za tuje račune, za koristi Moskve in Teherana. Skrajna podlost.«

Nataša Pirc Musar in Janez Janša. FOTO: S. N.

Predsednico pošilja v Gazo

Predsednica republike pa vsem tem dejstvom navkljub mirno izenači teroristično organizacijo ter prijateljsko državo Izrael, poudarja šef SDS. »In Slovenijo osmeši ter poniža pred vso trezno mednarodno javnostjo. Če pa res verjame, da lahko teroriste po mirni poti prepriča, da vrnejo ugrabljene talce, naj se odpravi v Gazo in to stori. Krokodilje solze in prazne vsegliharske fraze ne bodo spremenile popolnoma nič.«