Janševa sekretarka po koncu snemanja vznemirila gledalce (VIDEO)

V sinočnji oddaji Tarča, v kateri so govorili o zasebnih druženjih politikov in poslovnežev na golfu, jahtah in v dnevnih sobah, je bila med gosti tudi državna sekretarka v kabinetu predsednika vlade. Ko je voditeljicanapovedala odjavno špico in se je oddaja končala, si je Godčeva z obraza nemudoma odstranila zaščitno masko, ki jo je sicer ves čas nosila.Gledalci so hitro opazili nenavadno potezo Godčeve in jo komentirali na družbenih omrežjih, češ, v čem je smisel, da masko nosi, ko oddaja poteka, ko jo je konec, pa masko sname.V oddaji sta kot gosta v studiu sodelovala še poslanec SDin koordinator stranke Levica, ki sta masko obdržala na obrazu, potem ko jo je Godčeva že snela.Za komentar smo prosili Jelko Godec. »Kamere žal niso posnele trenutka, ko je bilo jasno razvidno, da sem masko snela za trenutek, da sem si obrisala obraz in popila kozarec vode, ki je bil nameščen pod pultom. Sicer pa smo vsi gostje v studiu izpolnjevali PCT-pogoje, prav tako je bilo v studiu nameščeno pleksi steklo in upoštevani vsi ustrezni zaščitni ukrepi za preprečevanje širjenja koronavirusa«.Državna sekretarka je dodala, da je trenutno veljavni odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolelosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom sars-cov-2 določa, da uporaba zaščitne maske ni obvezna za govornike v zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 1,5 metra. »Tako po veljavnem odloku in glede na to, da je bilo nameščeno pleksi steklo in zagotovljena razdalja 1,5 metra, maske ne bi bilo treba nositi,« je zapisala.Kako je bilo vse skupaj videti, si lahko ogledate v zadnjih sekundah oddaje.