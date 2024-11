Janšev poslanec v devetih nebesih: »Njegova zmaga pomeni zadnje rešilne bilke za našo krščansko civilizacijo«

Veliko zmago Donalda Trumpa je slovenski premier Robert Golob pozdravil z besedami, da se veseli sodelovanja. Za zgodovinsko zmago je Trumpu čestital tudi prvak opozicije Janez Janša. »Slovenija je naslednja, ki bo naredila naše ulice varne, naše gospodarstvo močno in naše ljudi ponosne,« mu je sporočil v angleškem jeziku.

Donald Trump. FOTO: Brian Snyder/reuters

No, njegov poslanec Žan Mahnič pa si je vzel več časa in na omrežju X objavil daljši zapis in v njem analiziral Trumpov volilni uspeh in med ostalim ocenil, da so »Združene države Amerike so vedno stale z ramo ob rami skupaj s Slovenijo. Dale so varno zatočišče mnogim našim rojakom, ki so šli v svet s trebuhom za kruhom, z vojaškim posredovanjem so končale morijo prve svetovne vojne, nas osvobodile nacifašizma v drugi svetovni vojni in premagale komunizem v času hladne vojne. Ko je ena največjih držav Evropske unije želela Slovenijo blokirati za njen vstop v Evropsko unijo, so posredovale ZDA, se postavile na našo stran in problem rešile. Koliko takšnih posredovanj je bilo skozi našo kratko zgodovino samostojne države s strani ZDA v korist Slovenije, ne bo nikoli javno znano. So država, v kateri ni strahu rezervirati hotelske sobe v 10. nadstropju in se bati, da bi padel z balkona, ali spiti čaja s komerkoli, brez strahu, da vsebuje plutonij. Ob Donaldu Trumpu, novem predsedniku naše največje in najmočnejše zaveznice ZDA, so stali kar trije Slovenci! Tega zgodovinskega trenutka se žal premalo zavedamo in ga po tipični slovenski navadi ne bomo znali izkoristiti. Namesto tega bodo naši glavni mediji še naprej pljuvali po Melaniji in Donaldu Trumpu. Kakšna kratkovidnost!«.